　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吸金民主黨！賀錦麗7月募款進帳100億「超越川普」　燃起支持者熱情

▲▼賀錦麗的競選團隊在7月募得3.1億美元的政治捐款。（圖／路透）

▲賀錦麗的競選團隊在7月募得3.1億美元的政治捐款。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國副總統賀錦麗於當地時間2日獲得足夠的民主黨代表投票支持為總統候選人，確認將於今年11月和共和黨候選人、前總統川普角逐白宮大位。在此之際，賀錦麗競選團隊透露，他們7月底以前收到高達3.1億美元的政治捐款，不僅是川普的2倍之多，更有3分之2是首次捐款，突顯民主黨支持者的熱情重新被燃起。

根據美媒CNBC，賀錦麗的總統競選團隊於當地時間2日發表聲明，透露在7月的政治活動當中，一共收到高達3億1000多萬美元（約新台幣101億720萬元）的捐款，不僅金額是川普陣營的兩倍，且超過2億美元的捐款是賀錦麗宣布參選的第一周所募得的，3分之2的款項來自於首次捐款者。

目前賀錦麗競選團隊的資金維持在3億7700萬美元（近新台幣123億元）。

賀錦麗點名前總統高級顧問羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）擔任競選團隊經理。羅德里格斯在聲明表示，「我們團隊的資金將用於所有競選工作，以求贏得這場勢均力敵的選舉。」

賀錦麗競選團隊指出，超過300萬名捐款者提供了超過420萬筆捐款，其中超過200萬名捐款者是首度捐款。

報導分析，賀錦麗競選團隊在短時間內獲得如此巨額的捐款，反映出民主黨捐款者與支持群眾重新燃起對於總統大選的熱情，因為其實在拜登6月27日經歷災難性的辯論後，部分支持者對於是否掏出腰包贊助拜登連任感到猶豫不決。

另外，川普的競選團隊則於1日透露，他們於7月底前所募得的款項達到1億3870萬美元，至於目前持有的現金則為3億2700萬美元。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／戴資穎祝福落空！　依瑟儂不敵東宗無緣4強
快訊／再見奧運！謝淑薇發聲　提到詹詠然
29歲男裝招牌觸電亡！姊哽咽控：冷氣師傅疏忽1步驟
江坤宇結婚了！　老婆甜美長相曝光
快訊／鄭中基突宣布開除經紀人！　發現道德操守有問題
快訊／雷千瑩不敵南韓金牌成員　射箭「最後希望」止步16強
快訊／輕航機迫降檳榔園！　機身斷裂
放暑假性病增！　15、16歲妹子染淋病、梅毒為主
黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡諷：智商157被騙去簽6點協議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索馬利亞首都海灘晚間爆炸！32名遊客「慘遭炸死」　驚悚影像曝光

日本太熱了！東京都7月「123人疑死於中暑」　6年來首次破百

吸金民主黨！賀錦麗7月募款進帳100億「超越川普」　燃起支持者熱情

川普終於點頭！9／4與賀錦麗舉行總統大選辯論　這次有觀眾了

平息民怨！美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議　3人恐被判死

南韓媒體稱北韓洪災1500人慘死、軍方墜機　金正恩憤怒回嗆：垃圾

越共一致通過！國家主席蘇林「正式接替阮富仲」　當選新任總書記

以俄占克里米亞為鑒　英專家籲「關注金門」防中國侵台

年輕選手表現亮眼！南韓隊在巴黎奧運「勇奪7面金牌」　日媒也震驚

美軍直升機迫降日本神奈川縣農田！　機上載12人

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

索馬利亞首都海灘晚間爆炸！32名遊客「慘遭炸死」　驚悚影像曝光

日本太熱了！東京都7月「123人疑死於中暑」　6年來首次破百

吸金民主黨！賀錦麗7月募款進帳100億「超越川普」　燃起支持者熱情

川普終於點頭！9／4與賀錦麗舉行總統大選辯論　這次有觀眾了

平息民怨！美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議　3人恐被判死

南韓媒體稱北韓洪災1500人慘死、軍方墜機　金正恩憤怒回嗆：垃圾

越共一致通過！國家主席蘇林「正式接替阮富仲」　當選新任總書記

以俄占克里米亞為鑒　英專家籲「關注金門」防中國侵台

年輕選手表現亮眼！南韓隊在巴黎奧運「勇奪7面金牌」　日媒也震驚

美軍直升機迫降日本神奈川縣農田！　機上載12人

快訊／戴資穎的祝福落空！　依瑟儂不敵東宗無緣奧運女單4強

游淑慧：京華城已是司法判斷案　嘆柯文哲介入後官員集體噤聲

圖輯／中華隊奧運第7天精彩瞬間！麟洋挺進金牌賽　林郁婷叩關8強

老公寓裡藏綠意小天地！台中預約制咖啡　必點荷蘭鬆餅酥度滿分

帶狗散步被路人喊話　飼主聽「貼心提醒」讚：謝謝替毛孩發聲

非洲舞團受邀宜蘭童玩節表演…2人離台前失聯！搭小黃目的地曝光

安洗瑩逆轉晉級四強金牌差兩勝　山口茜連3屆奧運8強止步淚灑球場

颱風過後前往農損嚴重東山表達關心　向在地青農認購特色伴手禮

2男星私下喊他「前夫哥」全放送！　徐海喬PO群組對話：看節目才知

再見奧運！謝淑薇發揚亡父精神帶曹家宜奮戰　「沒遺憾也不可惜」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

超重鐵門突脫軌！45度傾斜坍塌砸死3歲女童

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

是女生！阿爾及利亞女將　兒時照片曝光

法泳將褲襠激凸！廠商終身贊助大鵰男內褲

71歲性侵犯逃亡30年竟漏餡　警察都訝異：你還沒死？

美女市長突然請辭！隔週涉性侵少年被捕

台球迷應援物遭搶　駐法處已協助報警

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹

埃及女木乃伊張嘴似尖叫　恐在痛苦中死亡

阿拳擊手性別爭議　澳教練：很強但不是男人

醫生用真空吸引器　「狂吸15次」拖出男嬰亡

美股早盤走低　英特爾暴跌逾25%

更多熱門

相關新聞

川普點頭了！　9／4與賀錦麗舉行辯論

川普點頭了！　9／4與賀錦麗舉行辯論

美國副總統賀錦麗已確認將與前總統川普競爭白宮大位，本月稍晚將在民主黨全國代表大會上正式接受提名。川普此前一度拒絕與賀錦麗舉行辯論會，直到2日終於點頭，同意9月4日在賓州舉行辯論，由《福斯新聞》（Fox News）主辦，且將開放觀眾入場。

美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議

美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議

美軍直升機迫降神奈川稻田！　機上載12人

美軍直升機迫降神奈川稻田！　機上載12人

美國調派戰鬥機中隊、航母　承諾保護以色列

美國調派戰鬥機中隊、航母　承諾保護以色列

俄羅斯和西方再大規模換囚　過往案例一覽

俄羅斯和西方再大規模換囚　過往案例一覽

關鍵字：

北美要聞賀錦麗美國總統總統大選民主黨政治捐款

讀者迴響

熱門新聞

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

一句「戴資穎廣告那麼多」遭炎上！丁寧失言急道歉

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面