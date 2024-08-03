吸金民主黨！賀錦麗7月募款進帳100億「超越川普」　燃起支持者熱情

▲賀錦麗的競選團隊在7月募得3.1億美元的政治捐款。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國副總統賀錦麗於當地時間2日獲得足夠的民主黨代表投票支持為總統候選人，確認將於今年11月和共和黨候選人、前總統川普角逐白宮大位。在此之際，賀錦麗競選團隊透露，他們7月底以前收到高達3.1億美元的政治捐款，不僅是川普的2倍之多，更有3分之2是首次捐款，突顯民主黨支持者的熱情重新被燃起。

根據美媒CNBC，賀錦麗的總統競選團隊於當地時間2日發表聲明，透露在7月的政治活動當中，一共收到高達3億1000多萬美元（約新台幣101億720萬元）的捐款，不僅金額是川普陣營的兩倍，且超過2億美元的捐款是賀錦麗宣布參選的第一周所募得的，3分之2的款項來自於首次捐款者。

目前賀錦麗競選團隊的資金維持在3億7700萬美元（近新台幣123億元）。

賀錦麗點名前總統高級顧問羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）擔任競選團隊經理。羅德里格斯在聲明表示，「我們團隊的資金將用於所有競選工作，以求贏得這場勢均力敵的選舉。」

賀錦麗競選團隊指出，超過300萬名捐款者提供了超過420萬筆捐款，其中超過200萬名捐款者是首度捐款。

報導分析，賀錦麗競選團隊在短時間內獲得如此巨額的捐款，反映出民主黨捐款者與支持群眾重新燃起對於總統大選的熱情，因為其實在拜登6月27日經歷災難性的辯論後，部分支持者對於是否掏出腰包贊助拜登連任感到猶豫不決。

另外，川普的競選團隊則於1日透露，他們於7月底前所募得的款項達到1億3870萬美元，至於目前持有的現金則為3億2700萬美元。