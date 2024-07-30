柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷「三大案」（北士科、京華城、台智光），柯文哲30日表示，因為京華城案經過都委會、都審會、3專案小組、都發局官員等至少50人，且外界說圖利，「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」對此，民進黨發言人吳崢直言，馬英九任內的台北市財政局長李述德，就因為大巨蛋案圖利遠雄，一審重判9年有期徒刑，難道民眾黨是要推動圖利合法化嗎？

柯文哲中午受訪時表示，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

對於柯文哲說法，吳崢指出，卡提諾法學派近期蓬勃發展，不斷產出宇宙大發現。黃國昌先說，圖利不是貪污，柯文哲進一步開示：圖利沒錯！哪裡不合法說說看？

吳崢直言，真的是讓人驚呆了！難道民眾黨是要推動圖利合法化嗎？柯文哲該不會忘了，馬英九任內的台北市財政局長李述德，就是因為大巨蛋案圖利遠雄，遭法院一審重判9年有期徒刑，柯文哲現在是要以身試法嗎？柯文哲如果認為圖利合法，為什麼要拒絕出席台北市議會調查小組的約談？為何不光明磊落到議會為自己辯護，是不是心裡有鬼？

吳崢指出，京華城案，監察院早在今年1月就提出糾正案，明白指出台北市政府在柯文哲任內，針對分明不是都市更新的京華城「改建案」，卻自行法外創設容積獎勵，讓京華城史無前例從560%容積率變為突破天際的840%容積率。建商平白獲得上萬坪以上的樓地板面積！明確違反《臺北市土地使用分區管制自治條例》，實屬重大缺失。

吳崢表示，市井小民要爭取都更，1坪換1坪都很困難；財團改建，卻能得到市府放送1坪換4坪的超優渥待遇，這就是圖利！柯文哲到現在還在問哪裡不合法，就是明知故問，睜眼說瞎話。

對於柯文哲驚人發言，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。