柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對柯文哲在今（30日）媒體專訪中提到的京華城案，坦承「圖利但不違法」，民進黨發言人韓瑩表示，柯文哲此言論完全是在附和黃國昌之前的說法。日前，國民黨新竹縣長楊文科因涉貪被訴，民眾黨立委黃國昌在網路節目中稱「圖利不是貪汙」，而柯文哲今日的「圖利但不違法」言論，無非是在玩文字遊戲。

柯文哲中午受訪時表示，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

對於柯文哲說法，韓瑩表示，根據貪污治罪條例，圖利罪的構成要件是「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得不法利益為要件。」這就是犯罪。如果這不是貪汙，那什麼才是貪汙？難道民眾黨是主張「圖利除罪化」嗎？

韓瑩指出，柯文哲各種荒腔走板的言論，甚至將賴總統比喻為納粹希特勒。作為一個民主社會的政治人物，柯文哲不應該利用這種威權心態來製造社會對立。對比柯文哲過去自己五度「稱帝」，如此根深蒂固的威權心態才更令人感到不可思議。

最後韓瑩提醒柯文哲及民眾黨，根據媒體最新公布民調顯示，民眾對於民眾黨反感度已逼近5成，民眾黨好感度甚至已達創黨以來的低點。顯示人民已對柯文哲頻頻的胡言亂語感到厭煩甚至厭惡。呼籲柯文哲回頭是岸，謹言慎行，小心主席一張嘴全黨慘跳水。

對於柯文哲驚人發言，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。