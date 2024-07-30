　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

▲▼民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

記者杜冠霖／台北報導

針對柯文哲在今（30日）媒體專訪中提到的京華城案，坦承「圖利但不違法」，民進黨發言人韓瑩表示，柯文哲此言論完全是在附和黃國昌之前的說法。日前，國民黨新竹縣長楊文科因涉貪被訴，民眾黨立委黃國昌在網路節目中稱「圖利不是貪汙」，而柯文哲今日的「圖利但不違法」言論，無非是在玩文字遊戲。

柯文哲中午受訪時表示，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」

對於柯文哲說法，韓瑩表示，根據貪污治罪條例，圖利罪的構成要件是「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得不法利益為要件。」這就是犯罪。如果這不是貪汙，那什麼才是貪汙？難道民眾黨是主張「圖利除罪化」嗎？

韓瑩指出，柯文哲各種荒腔走板的言論，甚至將賴總統比喻為納粹希特勒。作為一個民主社會的政治人物，柯文哲不應該利用這種威權心態來製造社會對立。對比柯文哲過去自己五度「稱帝」，如此根深蒂固的威權心態才更令人感到不可思議。

最後韓瑩提醒柯文哲及民眾黨，根據媒體最新公布民調顯示，民眾對於民眾黨反感度已逼近5成，民眾黨好感度甚至已達創黨以來的低點。顯示人民已對柯文哲頻頻的胡言亂語感到厭煩甚至厭惡。呼籲柯文哲回頭是岸，謹言慎行，小心主席一張嘴全黨慘跳水。

對於柯文哲驚人發言，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝
快訊／「拳擊甜心」黃筱雯惜敗！　巴黎奧運飲恨無緣8強
雞排妹向整形診所求償150萬　敗訴確定
快訊／戴宇軒射箭個人賽首戰6比0完封對手　挺進32強
中風男命喪北斗惡火　嫂嫂哀慟認屍
凱米停電他外出充手機！　遭落石爆頭慘死
台達電高管淪間諜！偷1.6億機密跳槽大陸
陸委會宣布「翻船案」圓滿落幕　家屬對遇難者溺亡沒有意見
快訊／國家警報響了！雷雨狂轟6縣市　1地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

台灣正式加入IPAC　范雲、陳昭姿列共同主席

審計部揭進口蛋爭議　「計畫還沒核定」畜產會收到農業部LINE就採購

陸委會證實「翻船案」有給撫慰金　來源是「不具名的熱心人士」

柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

翁柏宗延任代理NCC主委　行政院：依法代理主委職務非指定

台灣正式加入IPAC　范雲、陳昭姿列共同主席

審計部揭進口蛋爭議　「計畫還沒核定」畜產會收到農業部LINE就採購

陸委會證實「翻船案」有給撫慰金　來源是「不具名的熱心人士」

柯文哲脫口京華城案「對啦圖利！但哪裡違法」　綠批玩文字遊戲

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

「台灣蝶王」王冠閎勇闖200蝶準決賽！教練期盼「放開游」

政院指定翁柏宗任NCC代理主委　藍委怒：不尊重立法院

廟口野台巴黎重現！文化奧運台灣館開幕3天破萬人次　演出洋蔥齊發

凱米侵台前夕縱走「南二段」3登山客失聯8天　最新搜救進度曝

新買變頻冷氣「開25度卻不涼」　致命傷曝光！台電示警：超耗電

兼顧文化保存與傳承　4大特色！太巴塱青年會所獲卓越建設獎

貴州水族「村馬」更熱血！　8萬人嗨看比村BA還熱鬧

台股波動加劇「獲利機會在哪？」　專家：下半年分批布局成訣竅

快訊／15縣市豪大雨特報！最新警戒範圍曝

花蓮知卡宣公園受災嚴重！月底恢復開園　七夕市集熱鬧登場

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

凱米淹高雄！陳其邁被罵爆　逆風相挺3真相曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

柯談京華城案：圖利但哪不合法？

快訊／陸漁船翻覆案協商　兩岸達成共識

柯文哲批內政部停高虹安薪水太刻意

打詐越打越多！去年詐騙4萬件、財損88億6年新高　投資詐騙破3成

竹市府內閣第8人請辭！都發處長翁義芳轉任市政顧問

Kolas稱隨扈因藥物傳訊示愛！名醫也好奇

多圖／「總統級宅女」蔡英文出寫真　口咬護照、川普熱線經典再現

黃捷自爆「不是英雄不會被討論」鄉親大讚！　媒體人：真的急了

國防大學5教授退伍申請遭延宕　林岱樺要求：明中午前核定退伍令

更多熱門

相關新聞

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

曝高虹安擁千萬「存款明細」　卓冠廷：這樣需要柯文哲接濟？

前新竹市長高虹安因「詐領助理費」一審判處有罪且被停職停薪，民眾黨主席柯文哲30日則表示，高有公務員身份無法兼差賺錢，「恐怕我真的要接濟她過日子」。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今（30日）貼出「高虹安存款明細」表示，根據去年6月13日第223期的廉政專刊顯示，高虹安存款1810萬元新台幣，而且沒有債務，高虹安需要被接濟？

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

柯文哲自爆圖利「哪裡不合法？」　民進黨：卡提諾法學派宇宙大發現

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

親征2026縣市首長選舉？柯語帶保留

親征2026縣市首長選舉？柯語帶保留

柯文哲批內政部停高虹安薪水太刻意

柯文哲批內政部停高虹安薪水太刻意

關鍵字：

柯文哲京華城案民進黨圖利罪貪汙

讀者迴響

熱門新聞

金牌夢碎！陳一冰提前慶祝奪金　中國隊遭逆轉

被硬拔充電槍萬　長腿特斯拉女車主：不和解

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

台北超商寶可夢機台大撤場

YTR蹦闆穿假貨二度道歉！「列3聲明負責」

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

蘋果呼籲「所有iPhone快安裝」

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面