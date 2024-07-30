親征2026縣市首長選舉？　柯文哲語帶保留：「現階段」沒這計劃

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

記者袁茵／台北報導

日本政治學者小笠原欣幸日前建議，民眾黨主席柯文哲2026可以參選台中市長，柯開玩笑回答，就戰略考量，應選擇台南或高雄。柯文哲30日談及2026選舉佈局，坦言議員選區盡量提名，縣市長則是要找到適當人選；至於自己要不要參選2026縣市首長選舉？柯文哲說「現階段當然沒有這個計畫，現階段啦！」

柯文哲30日中午接受《中午來開匯》訪問，被問到2026新竹市佈局，柯文哲表示，要努力找人，民眾黨的困境是新興政黨，要在很短的時間內累積具有全國知名度明星，真的不容易，培養人才要花很多時間，「所以我現在也在想說，我們不要太目光短視，第二代、第三代才是現階段要好好努力的人才培養，如果沒有培養出來，沒有好的人才，選也沒用」。

主持人黃光芹追問，那現在的代理新竹市長邱臣遠呢？柯文哲說，邱當過4年立委，其中有3年是總召，今年選完就去新竹市政府做半年，但最重要的是，要做出來讓外界覺得OK、是好的，「我們都知道考試很重要，（但）你平常要唸書啊！」自己會跟邱臣遠說要認真做，相信做好事的話，終究會被看到。

至於2026縣市首長佈局，柯文哲回應，原則上是議員選區能提名就盡量提名，而縣市長則是要找到適當的人，只是剩下2年半能不能去培養足夠亮度的明星，是民眾黨要做的功課，「最重要工作是培養人，而不是想著選舉，想也沒有用，不讀書只在想考試，有什麼用？」

最後，被問到自己會不會參選2026縣市長選舉？柯文哲語帶保留地說，「現階段當然是沒這計劃，現階段啦！」現在最重要的工作是把全國組織布建起來，這是現階段最重要工作。