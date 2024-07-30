柯文哲談京華城脫口「圖利但哪不合法」　游淑慧轟：法盲主席

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷包含北士科、京華城、台智光的「三大案」，而柯文哲今（30日）受訪談到京華城卻脫口，「對啦圖利，哪個地方不合法」。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，特定圖利本身就涉嫌違法，說出這種話的柯主席，真的是個法盲主席，這種行徑到底算不算是「明知違背法令，直接或間接圖利自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」，就讓社會公評和司法判斷吧。

游淑慧於臉書表示，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲深陷三大案，他今天接受節目專訪時自爆，如果要辦京華城案，先說哪裡不合理，「對啦圖利，哪個地方不合法？」

游淑慧質疑，特定圖利本身就可能涉嫌違法，為什麼只有京華城可以？難道這是民眾黨所言，圖天下利嗎？說出這種話的柯主席，她覺得真的是個法盲主席。

游淑慧指出，「圖利罪」的構成要件，公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖利自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

游淑慧再指，京華城案監察院調查報告和都發局內部文件都清楚告訴大家，京華城不是都更案件，也不適合用都更條例取得都更容積獎勵，但最後卻在市府主導下，讓它仍得以準用都更條例取得市值百億的容積獎勵。

游淑慧說，市府內部會議討論曾不只一次有人明確提醒，用都更獎勵有適法問題。但柯市府仍然這樣做了，甚至柯文哲指定的副市長還要當這個案子的專案管理。

最後，游淑慧強調，這種行徑到底算不算是，「明知違背法令，直接或間接圖利自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」，就讓社會公評和司法判斷吧。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）



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