批內政部停高虹安薪水太刻意　柯文哲：我恐怕要接濟她過日子

▲民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

記者袁茵／台北報導

前新竹市長高虹安於擔任民眾黨立委期間，涉嫌詐領助理費11萬6514元，被依《貪污治罪條例》判7年4月徒刑，褫奪公權4年，內政部除宣布停職外，也不發給停職期間的半薪。民眾黨主席柯文哲30日表示，內政部宣布停職、停薪的做法太刻意，現在只是一審宣判有罪，三審還沒定案，以公務員法律來看，一審被停職仍可得半薪，而高有公務員身份無法兼差賺錢，「恐怕我真的要接濟她過日子」。

柯文哲30日中午接受《中午來開匯》訪問，針對高虹安案的判決是否符合比例原則，柯文哲表示，社會自有公評，以高虹安案來看，司法在台灣是更被人民信任，還是被大家認為政治工具，大家心理有數，「我覺得過程太明顯了」，一開始不起訴，結果不起訴的檢察官就被調走，如今起訴的檢察官在判決當天升官，「不演了？你也稍微裝一下」。

柯文哲提及，前海基會董事長鄭文燦涉貪案就是對比，鄭是當年要辦的檢察官全被調走，高則是不辦的全被調走，而且判決很好笑，高虹安辦公室前公關主任「公衛文」王郁文完全不認罪，最後說王貪污466元，與其他認罪的人判刑都一樣，且王郁文還指控檢察官說上面指示要起訴高虹安、要王配合，16分鐘錄音檔不見了。

柯文哲指出，三審定讞前是無罪推定，所以自己還是支持高虹安捍衛自己的清白、繼續努力，「且我非常清楚，以她的社經地位，不會去貪污11萬，怎麼會為了11萬去那個（貪污）？」況且公積金制度並非高發明，而是助理把前民進黨立委李俊俋辦公室的制度帶過來，而民眾黨在2023年8月按鈴申告李俊俋，結果到現在也都沒辦。

柯文哲也透露，幕僚一開始幫他寫的臉書文最後一段是「遺憾」，而自己則改成「難過」，這是因為高虹安當年很不想選市長，認為當立委很好、駕輕就熟，但他鼓勵高虹安說「不怕」、「新竹是我的地盤，柯媽媽也在」、「小地方不會有人注意」，只要微笑、揮手去選舉就好，結果2022年全國打最兇的地方就在新竹市。

柯文哲說，後來自己有做檢討，並下令黨團遇到困難要寫SOP，以後錢怎麼進來、出去，都要定期檢控，儘管知道這是很不公平的法律案，但無論如何還是得反省，並在一個月內把立院金流公開透明、寫出制度，防止以後再發生，「所以她（高虹安）實在是個時代的悲劇，過程中被犧牲掉的人。」

針對民眾黨立委張啓楷替高虹安抱屈，認為內政部把高虹安停職、停薪是違憲，因為這是高發生在民代時期的案子，並非市長任內？柯文哲坦言，自己不是法律專家，但就算犯行是立委，跟現在市長無關，也不應把市長拔掉。

不過，柯文哲認為，內政部宣布停職、停薪的做法實在太刻意，現在高虹安只是一審判決有罪，三審還沒定案，應該是無罪推定，以公務員的法律，一審被停職仍可得半薪，高虹安還有公務員身份，也不能出去兼差賺錢，且並非百分之百被判定有罪，卻又將薪水全停掉，「恐怕我再來真的要接濟她過日子，不然怎麼辦？都沒收入，也不能出去賺錢。」雇律師也要錢，內政部卻刻意喊出來讓媒體宣布，這很羞辱人，是要把高虹安逼死。