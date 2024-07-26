冷漠易怒又自戀！馬斯克變性女兒怒轟父親「不及格」：他太殘忍了

▲馬斯克近日在專訪直播中提及他的跨性別女兒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克與首任妻子、加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）擁有6名子女，其中大兒子因性別認同問題而接受性別重置手術，並改名為薇薇安。日前，薇薇安接受專訪時回應父親對於她的評論，直言身為父親的馬斯克從小就缺席，且對她的女性化特質相當殘忍。

馬斯克的「女兒」薇薇安（Vivian Jenna Wilson）現年20歲，2022年時承認自己是跨性別人士，並將名字從原本的維爾（Xavier）改名為薇薇安，並且沿用母親姓氏，宣稱不想再以任何形式與自己的父親馬斯克有任何連結，她也在專訪中談及當初接受手術時的經過，反駁父親馬斯克的說法。

薇薇安接受美媒《NBC News》專訪，回應馬斯克於當地時間22日針對她和跨性別身分的評論。在社群媒體發布的採訪片段中，馬斯克聲稱薇薇安「已經不是女孩」，還直言薇薇安「已經象徵性死亡」，認為自己被薇薇安「欺騙」，在薇薇安16歲時授權同意她接受性別重置治療。

薇薇安認為，父親馬斯克近日以來針對她的言論顯然已嚴重越界，她表示父親根本沒有被欺騙，因為在自己最初猶豫的時候，馬斯克是同意自己接受性別重置治療，且馬斯克顯然知道自己在做什麼，因為性別重置手術進行前須先獲得本人父母的同意。

▲薇薇安直言，馬斯克身為一名父親根本就「不及格」。（圖／翻攝自Instagram）

薇薇安表示，「我猜想，他（馬斯克）認為我不會說什麼，但我只會讓這件事不受質疑......我不會這麼做，因為你（指馬斯克）如果要對我撒謊，比如向數百萬名觀眾撒謊，我是不會就這樣算了！」

薇薇安直言，馬斯克是一名不及格的父親，「從我懂事以來，馬斯克就不是一位支持我的父親。儘管馬斯克擁有共同監護權，但他很少出現在我的生活中，我和其他兄弟姊妹由母親或褓母照顧。而且，馬斯克很容易暴怒，既冷漠且自戀。」

薇薇安透露，當她還在童年時，馬斯克曾因她表現出具陰柔性質的女性特徵而出言騷擾，迫使她必須表現得更為男性化，包括在小學時要求說話時的聲音必須低沉，「我當時上4年級，我們在某一次的公路旅行上，他不斷惡毒地對我大吼大叫，因為我的聲音太高了」。

薇薇安指出，母親其實對於她的性別認同相當支持。

據悉，馬斯克22日接受加拿大多倫多大學心理學教授彼得森（Jordan Peterson）專訪直播時，曾提及他和薇薇安之間的關係。馬斯克特別使用薇薇安接受手術前使用的男性名字維爾（Xavier），並表示「基本上，我已經失去了我的兒子」，認為「兒子」早已被喚醒的心靈病毒殺死。

馬斯克在性別議題上向來保守，多年來批評跨性別者的權利，反對未成年跨性別者的治療，呼籲逮捕向未成年人提供跨性別照護的人。他也在X上發文，稱薇薇安從出生以來就是同性戀者，且有輕微自閉症。