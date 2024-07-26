賀錦麗「重量級應援團」擴大中！　傳歐巴馬即將發聲力挺

▲美媒報導，歐巴馬最快25日就會宣布支持賀錦麗挑戰白宮。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電

美國總統拜登退選，交棒副總統賀錦麗後，柯林頓夫婦、前眾議院議長裴洛西等一一相挺，獨漏民主黨募款一哥歐巴馬，外傳他更屬意其他人選。不過，數個美媒報導，歐巴馬最快25日就會宣布支持賀錦麗挑戰白宮。

美國國家廣播公司新聞網 （NBC News）、政治新聞網站Politico、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體25日各引述知情人士報導，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）最快25日就會宣布支持賀錦麗（Kamala Harris）投入選戰。

歐巴馬是美國首位非裔總統，雖然距離他上次當選已經超過十年，但他依然是民主黨A咖之一。他曾出席募款活動挺拜登。Politico指出，這些活動是拜登造勢行程中最大型的盛事之一。此外，歐巴馬人氣也旺，有他的場合總能吸引人潮。

歐巴馬背書有助動員支持者及衝一波募款，等賀錦麗8月正式成為民主黨候選人後，歐巴馬可能會現身造勢活動。

歐巴馬與賀錦麗認識超過20年。早在賀錦麗擔任加州檢察長時，就會徵詢歐巴馬的意見。多年來，兩人定期聯繫。拜登決定不再競選連任後，賀錦麗努力爭取黨內支持她獲得提名之際，也與歐巴馬交談多次。

據報導，歐巴馬曾是私下勸說拜登重新考慮是否參選的民主黨重量級人物之一。但即使拜登已經認定由賀錦麗接棒，歐巴馬仍然沒有公開表示支持，反而發出一則看似「卡賀」的聲明，一字沒提賀錦麗。

▲歐巴馬曾是私下勸說拜登重新考慮是否參選的民主黨重量級人物之一。（圖／路透）



他在聲明中指出：「拜登是美國最有影響力的總統之一，也是我親愛的朋友和夥伴。我們將駛入未知的水域，但我非常有信心，本黨的領袖能夠制定一套完善的方法，從中選出出色的（總統）候選人。」

歐巴馬這則聲明受到許多民主黨人的批評，他們認為這是一種羞辱。在這週的「非裔男性挺賀錦麗」的電話會議上，多位與會者批評歐巴馬竟然按兵不動，更何況賀錦麗與他同屬非裔。

一名與會者對Politico表示，電話會議中的挫折氛圍極其明顯，當時要傳遞的訊息是：「我們身為非裔男性需要團結起來支持她、保護她，並鼓勵還沒有這樣做的人從善如流」。

歐巴馬是有意不立刻表態力挺賀錦麗。消息人士指出，歐巴馬不希望在黨內確定提名人選的過程中施加影響。也有報導指出，歐巴馬向來將自己定位為立場公正超然，不涉入黨內權鬥的政治家。

如今賀錦麗幾乎穩拿民主黨總統候選人提名，歐巴馬計劃發聲支持。目前還不清楚歐巴馬具體支持的方式為何，但可能不是發發聲明了事。

CNN報導，民主黨預計於8月1日起舉行正式的提名投票，接著將於19日至22日在芝加哥舉行全代會，屆時將對總統候選人進行象徵性投票。

7月中才在共和黨全代會上風光接受提名的川普，昨天在北卡羅來納州的造勢活動上猛攻賀錦麗，批她是「美國史上最無能、最左的副總統」。兩人有望於9月17日在辯論台上正式對決。