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賀錦麗會見以色列總理　呼籲結束戰爭：我不會保持沉默

▲▼賀錦麗會見以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗會見以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列總理納坦雅胡24日在美國國回發表演說時，副總統賀錦麗（Kamala Harris）以造勢活動為由缺席，而她25日與納坦雅胡會面後指出，她已向以色列明確表示對於加薩走廊人道主義局勢的擔憂，同時認為現在應是結束戰爭的時候，「以色列有權自衛，但如何做到這點很重要，我不會保持沉默。」

根據路透社、CNN報導，賀錦麗24日會見納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後指出，雖然她堅定不移地支持以色列的存在、以色列的安全和人民，支持以色列自衛的權力，也記得仍被關在加薩的人質，但同時也表達了對加薩人民遭受嚴重苦難的關切，「以色列有權自衛，但如何做到這點很重要，我不會保持沉默。」

▲▼賀錦麗會見以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗會見以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗表示，「過去9個月在加薩發生的事情是毀滅性的．死去的兒童和絕望、飢餓的人們為了安全逃離，必須面臨兩次、三次或四次流離失所，而面對這些悲劇，我們不能視而不見，我們不能讓自己對苦難感到麻木，我也不會保持沉默。」

此外，賀錦麗與納坦雅胡會晤時還提到，現在是時候達成停火協議了，「在確保就這項協議達成協議方面，談判取得了有希望的進展，正如我剛才對納坦雅胡總理所說，現在是達成這項協議的時候了。」

賀錦麗也支持兩國方案，認為這是確保以色列仍是一個安全的猶太民族主義國家、確保巴勒斯坦人最終能實現其應得的自由、安全與繁榮的唯一途徑。

賀錦麗呼籲，美國人應該認知到巴勒斯坦和以色列地區的複雜性、細微差別和不同的歷史，同時譴責恐怖主義、暴力、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症或任何形式的仇恨，「應盡我們所能防止無辜平民遭受苦難。」

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