貪便宜戴廉價耳環！網紅「眼睛紅腫、長疹子」半年　一查竟是中毒了

▲鄧恩因為戴廉價耳環，導致她眼睛紅腫、身上長紅疹半年。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國女網友鄧恩（Erin Dunn）最近在TikTok上分享，喜歡戴飾品的她最近因為被一對廉價耳環「毒害」，導致她雙眼紅腫，身上多處長出瘙癢難耐的皮疹，令她半年來都飽受困擾。這段影片隨後在網上迅速走紅，並引起廣泛關注。

綜合外媒報導，鄧恩透露，她去年11月的某一天，起床後突然感覺眼睛發癢，照鏡子才發現她的眼睛莫名變紅。起初，鄧恩以為自己只是患了結膜炎，或是季節性過敏，於是便到醫院接受治療，滴眼藥水並擦拭類固醇面霜。

然而，鄧恩多次就醫後，症狀並沒有因此消失。她還改變了飲食習慣、更換化妝品，但症狀依舊沒有緩解，嘴唇、耳朵和手周圍甚至還離奇地長出了皮疹，讓她不堪其擾。

某天，鄧恩突然靈光乍現，懷疑皮疹可能和身上的飾品有關，於是她開始嘗試將戴著的首飾一個個取下。經過反復試驗後，鄧恩終於找到了罪魁禍首，原來讓她被皮疹困擾了半年的居然是一直戴著的廉價耳環，「我把耳環拿下後，疹子不到24小時就完全消失了！」

身為醫護人員的鄧恩在翻閱文獻後，發現她的症狀原來與金屬過敏有關，而這種過敏原通常來自廉價飾品中的鎳和鉻。當金屬過敏的患者接觸鎳和鉻後，就會長出令人發癢的皮疹，或是出現皮膚乾燥龜裂、腫脹、長水泡等症狀。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了逾120萬人觀看，也釣出不少苦主分享自身經歷。許多人表示，他們也曾經歷類似情況，並感謝鄧恩的分享，讓他們對自身狀況有了新的認識。鄧恩沒有透露這對耳環的來源，「我不想公開我從哪裡買到這對耳環，因為我不認為這是特定品牌引起的，人們應該對所有狀況都提高警惕。」