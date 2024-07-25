賀錦麗料迎戰川普　副手7人選曝！多名州長入圍「還有NASA太空人」

▲賀錦麗預計將接棒拜登，成為民主黨總統候選人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登宣布放棄連任後，副總統賀錦麗被認為是最有可能代表民主黨出戰的人選。倘若這一推測成真，那麼民主黨的下一個重要問題便是該選誰成為副總統候選人。《華盛頓郵報》指出，民主黨可能會推舉一名可以和賀錦麗政治上互補的候選人，而ETtoday新聞雲也根據報導整理出了以下7名熱門人選。

▲夏皮洛。（圖／達志影像／美聯社）

1. 賓州州長 夏皮洛（Josh Shapiro）

夏皮洛在過去20年內擔任過多個職位，包括賓州總檢察長和現任州長，並與賀錦麗相識近20年。報導稱，如果他成功當選副總統，那他將成為美國歷史上第一位猶太副總統。夏皮洛在2022年的選舉中以近15個百分點的優勢獲勝，顯示他在關鍵州的強大吸引力。儘管他在全國範圍內仍是新手，但他具有精力充沛和天賦異稟的特質。

▲凱利。（圖／達志影像／美聯社）

2. 亞利桑那州參議員 凱利（Mark Kelly）

凱利是前海軍戰鬥機飛行員，並曾任美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人。他的妻子、前亞利桑那州聯邦眾議員曾在2011年遭槍擊，險些喪命，而他本人在2020年首次競選參議員成功，並於2022年再次獲勝。凱利的背景使他在邊境安全和槍支問題上具備優勢，他來自一個搖擺州，這對賀錦麗來說是有利的。

▲古柏。（圖／達志影像／美聯社）

3. 北卡州長 古柏（Roy Cooper）

古柏自1980年代以來一直在北卡羅來納州任職，且這位現任州長即將結束他的第2個任期。古柏在共和黨人贏得總統選舉的同一年裡多次贏得全州選舉，展示了他在政治和選舉上的強大實力。

▲貝希爾。（圖／達志影像／美聯社）

4. 肯塔基州州長 貝希爾（Andy Beshear）

貝希爾是肯塔基州前檢察長，去年成功連任州長。他在這個共和黨極具優勢的州裡以5個百分點的優勢獲勝，顯示了他的選舉能力，而且他又年輕，且具有基督教信仰背景，這些特質可能吸引溫和派和保守派選民。

▲華茲。（圖／達志影像／美聯社）

5. 明尼蘇達州州長 華茲（Tim Walz）

華茲是一名退伍軍人和前公立學校教師，同時也是明尼蘇達州現任州長。他的農村背景與和藹可親的個人風格可能會吸引溫和派選民。

▲普里茨克。（圖／達志影像／美聯社）

6. 伊利諾伊州州長 普里茨克（JB Pritzker）

普里茨克是來自一名富有的民主黨家族的億萬富豪，同時也是伊利諾伊州的現任州長。他具有豐富的進步政策成就與籌款能力，但對跨界選民的吸引力有限。

▲惠特梅爾 。（圖／達志影像／美聯社）

7. 密西根州長 惠特梅爾（Gretchen Whitmer，另譯：魏美桂）

惠特梅爾在搖擺州的每次選舉中都以大約10個百分點的優勢獲勝。她被認為是民主黨內最傑出的新星之一，但2名女性組成的競選團隊可能會面臨風險。