新北瑞亭國小師生訪澳洲姊妹校　校長柯俊生：助提升教學動能

▲新北市瑞亭國小校長柯俊生（左3）帶領師生遠赴西澳姊妹校瑞碧斯蘭汀小學進行深度交流。（圖／新北市瑞亭國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

偏鄉教育無限可能，新北市瑞亭國小校長柯俊生帶領師生遠赴西澳姊妹校瑞碧斯蘭汀小學進行深度交流，完成為期9天澳洲國際學習之旅，日前返抵國門豐收滿滿。柯俊生表示，學生到澳洲姊妹校入班上課學習，感受全英文的教學情境，有助提升教學動能。

瑞亭國小校長柯俊生表示，六千多公里的南半球澳洲Rapids Landing Primary School姐妹校交流訪問，不只小朋友入班上課學習，感受全英文的教學情境，也認識很多說英文在不同文化下長大的同學；另本校三位老師也入班全英教學演示，分享台灣台語，傳統玩具扯鈴、陀螺和踢鍵子及瑞亭國小的簡介等。

▲師生參訪在地特殊地理景觀石陣。



柯俊生說，此行學習澳洲校園的綠能規畫、課程設計及班級經營的優點，轉化融入瑞亭國小的教學文化中，提升教學品質，此次參訪的小朋友及老師們未來都是本校國際教育的種子與推手，已可預見瑞亭國小國際教育課程將更多元豐富。

學生何宥儀說，瑞碧斯蘭汀小學具有活潑自由的教學方式，讓學生懂得「獨立」去處理事情，不管是表藝教育、課堂分組、報告發表，也讓他們變得很有自信。在這樣的學習環境中，也讓我樂在其中。賴畇諠同學說，我們即將代表新北市參加全國潔牙比賽，所以也教他們如何潔牙，希望透過國際親訪的潔牙倡議，可以發揮影響力帶給他們擁有一口好牙。

▲台灣台語教學。

總務主任林育墩說，澳洲土地廣大，校舍的建置不會有擁擠感，增加校舍安全度，且通風程度極為良好，減少能源消耗；氣候得宜，校內草皮及植物容易栽種，因此擁有綠美化極佳的天然校園。

薛惠綺老師說，西澳州政府對公立小學有一套共同的教育方針（Guidelines），各校遵循這套系統進行教學，十歲以前的學生普遍沒有課後作業，學校也不會強制要求讀書，僅建議家長（鼓勵孩子）每天自行安排讀書時間，通常高年級才有指定功課。

▲瑞亭國小教師全英教學。

針對特殊生給予個別教學，譬如對聲音敏感的小孩的自閉症學童 ，在校內整天配戴抗噪式耳罩，因此參與集體活動時，僅是觀看，但教學上採一對一，由另一位教師於班級角落獨立授課，不同於班級進度。令人意外的是，下午三點放學後，學校沒有任何課後社團，由家長自行彈性安排活動或才藝，西澳公立小學的教育系統強調讓孩子獨立自主，找到自己的專長與目標。

教務主任劉員池表示，經過多次的線上交流，終於親臨姊妹校，聚焦在校務行政及規劃、課程設計與教學及學生入班體驗與學習，此行帶給孩子最大的啟示是，只要有設定目標，任何事都是可能的；本校老師也挑戰全英教學，也為未來雙語推動的規劃方案做為暖身，國情文化不同各有千秋，但有些面向確實是我們可以思考轉化試行的，這次的國際學習之旅只是開端，未來將持續推動國際教育翻轉偏鄉。

▲全英扯鈴教學。

▲潔牙倡議。

▲學生入班上課。

▲校務對話。新北市瑞亭國小校長柯俊生（左2）。