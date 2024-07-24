基隆、北海岸最高5千戶停電　台電總動員持續搶修

▲台電基隆轄區（基隆市、新北市、北海岸部分地區）5000餘戶停電。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北、基隆報導

強颱「凱米」侵襲北台灣，帶來強風豪雨，今（24日）已陸續造成多處停電災情，累計造成台電基隆轄區（基隆市、新北市、北海岸部分地區）5000餘戶停電，台電動員工程搶修人員、出動吊臂車、工程車等，持續全力進行電力修復，截至16時止已有近5000戶恢復供電，尚有約419戶（新北市419戶、基隆市0戶）停電中，目前持續全力搶修中。

台電基隆區營業處表示，為增進災情搶修效率，本處主動與基隆市及新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向當地市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，以儘速恢復供電。

台電再次提醒民眾仍須加強防颱，例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理；豪雨易使大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水，如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，千萬不要去撿拾或碰觸，避免釀成感電意外。

若發生停電事故，請民眾多加利用「台灣電力APP」或登入「台電」官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊；請將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，請大家一起協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。台電基隆區處均全力待命守護民眾用電，與您攜手度過颱風的侵擾。