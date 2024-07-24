強颱凱米籠罩全台！侯友宜要市民快回家　新北樹倒20件、停電3件

▲新北市長侯友宜視察颱風災情 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／台北報導

凱米颱風已於今（24日）上午11時30分提升為強颱，暴風圈正籠罩新北市陸地，下午2時開始至25日上半天，新北市風雨最劇烈。新北市長侯友宜呼籲市民，減少外出，維護自身安全。根據新北市災害應變中心統計，共計受理33件災情，類別以路樹傾倒20件、電線掉落4件、電力停電3件為最多，均已派員處置中，無重大案件發生。

侯友宜今上午主持第3次應變中心工作會報時表示，下午風雨會持續加劇，要求市府團隊與區公所及事業單位全力動員整備，並加強各項預警監控措施。

侯友宜提到，因適逢天文大潮預估暴潮浪高可達15米並有海水倒灌情形，特別提醒水利局監看市轄河川水位，針對淡水河沿岸及烏來覽勝橋加強監控；並指示農業局掌握漁船進港、船纜固定及漁工上岸安置情形，針對路樹部分秉持隨倒隨清原則，全力支援區公所移除切勿影響交通；另請警察單位配合交通疏導。有關台9線、台9甲、台2線及北107等易致災路段，由工務局評估道路管制及封路作業之預置機具，並與公路局保持密切聯繫。

目前新北市災害應變中心共計受理33件災情，類別以路樹傾倒20件、電線掉落4件、電力停電3件為最多，均已派員處置中，無重大案件發生。

侯友宜強調，本次強颱凱米來勢洶洶，預估帶來驚人雨量，市府團隊已完成各項預置、預佈、預拆、預撤作業，今日午後風雨逐漸加劇，請市民朋友應減少外出，維護自身安全。另有關橫移門關閉及越堤道封閉、開放道路紅黃線及鄰近學校停車、重要活動異動及氣象預警等各項防災資訊，請至臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)查詢，市府將隨時更新最新資訊。