北部「萬安47號演習」登場　金山警分局長：提升防空避難意識

▲北部「萬安47號演習」登場。（圖／記者郭世賢攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

113年北部地區「萬安47號演習」登場，新北市金山警分局長沈明義今（23日）參與演習，全程督導並與演練人員進行密切交流，於下午1時30分發放，實施人、車管制且同步發布「空中威脅告警」國家級警報簡訊，及疏散避難及交通管制等演練。希望透過演習，提升民眾面對災害的緊急應變能力。

萬安47號演習23日起率先在北部7縣市演練，將實施人車管制，有範圍有宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市，並發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警。內容為「萬安演習防空警報，飛彈／火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。」

▲金山警分局長沈明義（左2）、金山警副分局長廖盈如（右1）、金山警民防組長莊勇贊（左1）、金山派出所所長李語堂（右2）。



內政部表示，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站及民眾都應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令管制及演練，各地方政府得引用《民防法》第25條，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

演習結束後，於14時40分返抵警察局召開檢討會。金山警分局長沈明義表示，萬安演習的目的在使各跨單位之間，在有狀況發生時，能不加思索即能各就各位做該做的事，讓整個官方能量能穩住民心，降低所有損失，同時提醒國人要有憂患意識，不能高枕無憂。

▲萬安47號演習時，新北市金山老街空無一人。