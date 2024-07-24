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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10級暴風圈將經過新北！　侯友宜：將啟用87台抽水機組

▲新北增加防洪戰力 提前完成24組抽水機組更新。（圖／新北市水利局提供）

▲新北啟動87組抽水機組。（圖／新北市水利局提供）

記者崔至雲／台北報導

受凱米颱風影響，新北市府依據中央氣象署最新天氣預報資料，經北北基桃共識，宣布25日停止上班及上課。新北市長侯友宜指出，目前新北市區預估最大時雨量可達60毫米以上，已啟動17個抽水站共22台機組，也針對低窪地區預佈25處共87台抽水機組，並調度5萬8千包砂包至區公所供民眾領取。

侯友宜提到，根據氣象團隊指出，今日下午至明日上午為風雨最大時段，尤其今晚到明晨十級暴風圈經過新北市，風雨劇烈，沿海陣風12至13級、市區陣風10至11級。

此外，侯友宜也說，由於沿海浪高因颱風最高可達15米，已勸離觀浪民眾966人，漁船漁工進港1620人；潛勢區保全對象，預防性疏散撤離新店、瑞芳、鶯歌等11區共1181人。目前新北市區預估最大時雨量可達60毫米以上，已啟動17個抽水站共22台機組，也針對低窪地區預佈25處共87台抽水機組，並調度5萬8千包砂包至區公所供民眾領取。

另，侯友宜說，石門水庫已開始調節性放水，請居住於地勢低窪民眾多加注意積淹水的防範作為。面對凱米颱風可能帶來的強風豪雨，新北市府團隊全面動員防颱。再次提醒市民朋友非必要請勿外出，遇緊急狀況請撥119或110求援。
 

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