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領先全台！新北整合北台灣6大綠電廠商　協助成立「綠電合作聯盟」

▲▼新北市舉辦「113年淨零轉型應用媒合會」。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市舉辦「113年淨零轉型應用媒合會」。（圖／新北市經發局提供）

記者崔至雲／台北報導

領先全台各縣市！新北市經發局今（23日）首次以「綠電憑證」及「綠能產品」雙媒合方式，舉辦「113年淨零轉型應用媒合會」，由副市長劉和然與業者及經濟部標檢局啟動合作儀式，共同提供新北企業足夠綠電倡議RE100，主動整合北台灣6大綠電廠商成立綠電合作聯盟，以協助企業取得「綠電」。

今日媒合會以「淨零趨勢、產業脈動的機會與挑戰」及「時間電價聰明選」兩大主題進行專題演講，並邀集「節能」、「儲能」、「創能」及「電動運具」四大類共16家綠能業者齊聚現場，展示最新節能科技成果及優惠方案，提供節能健檢服務、技術交流合作、市民專屬優惠方案等內容。

劉和然表示，為因應全球節能減碳熱潮，新北市始終帶領企業走在淨零轉型最前端，在去年領先全台首創「新北Net Zero 碳健檢中心」，並以招商一條龍精神，整合中央及地方資源，提供「法規諮詢」、「碳排評估」、「碳查證資訊」、「節能診斷」、「綠色貸款」、「補助資源」、「技術媒合」及「人培課程」等多元服務，今年更升級強化碳健檢中心的行動力，推出「碳健檢行動診所」直接前進各產業所在地就近提供減碳、節能及創能等專業諮詢，盼企業在「碳」轉型路上穩健順暢。

▲▼新北市舉辦「113年淨零轉型應用媒合會」。（圖／新北市經發局提供）

劉和然提到，近期人工智慧（AI）科技熱潮下，台灣高科技製造實力獲得國際的關注，在AI產業發展下對於用電的需求也增加，同時因應淨零排放或RE100倡議的要求，使得綠電成為國際大廠投資台灣的重要推手。因此，新北市主動邀集北台灣6大綠電供應企業(雲豹能源、台達能源、富威電力、台汽電綠能、星星電力及大同智能)共同成立綠電合作聯盟，提供企業投資新北取得綠電更便利。

經發局表示，參與這次活動的業者積極響應淨零轉型需求，現場提供多元的優惠方案，如台灣美特斯能源「永續立面太陽能板」方案，除前置規劃、日照評估服務，更提供25年發電保固；億光智能則推出「LED球泡燈節能標章PLUS系列」3.8折快閃價；而電動運具廠商除提供現場賞車服務外，Ionex光捷、威速登及華菱汽車也提供限定購車回饋，最低一萬元起；知名家電大同公司及東元電機也分別推出購機折扣或加碼風扇好禮等。

經發局說明，本次媒合會邀請共16家綠能業者，包含明曜科技推出的家用儲能方案及佳得「智慧電網光儲應用示範」體驗攤位，除展示綠能最新技術及成果，也能加深民眾對新北淨零及綠能產業認知。現場提供參與企業及民眾免費「節能健檢服務」，並媒合現場業者購買專屬節能優惠方案。智乘設計公司在現場展示的未來電動運具「小精靈消防電動車」及「行動式充電寶」，直接讓民眾親身體驗淨零減碳新科技，不只能使節能減碳融入民眾生活，更串聯新北企業間綠能合作商機，落實「淨零新未來，新北好所在」。

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