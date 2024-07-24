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鷄籠中元祭170周年主視覺亮相　「吉」字象徵基地昌隆

記者郭世賢／基隆報導

2024甲辰鷄籠中元祭，是鷄籠中元祭邁入第170年，也是15個宗親會新一輪的輪值開始，基隆市政府文化觀光局24日正式揭曉，推出全新主視覺設計，融合現代設計理念，視覺設計以「吉」字為中心，象徵基地昌隆之意義，將基隆獨特文化與中元祭精神內涵完整呈現，讓民眾感受到這歷史悠久的文化祭典所帶來的深刻影響。

▲鷄籠中元祭170周年主視覺亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鷄籠中元祭170周年主視覺亮相。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

文化觀光局表示，鷄籠中元祭全新主視覺設計，「吉」字代表繁榮昌盛，呼應基隆作為台灣島之首的重要地理位置，且吉字上方的士，邊緣微微翹起，宛若海洋廣場的黑鳶飛翔；此外，在吉字的上方融入了擲筊的意象，帶有祈求平安的良善美意，而下方的「蓮花」則意寓悲天憫人、博愛普施、包容、和平的精神。

主視覺中插畫，展示基隆的在地特色：中元祭慶典中的水燈、豎燈篙、普度、米雕、主普壇等傳統特色元素一一展現。此外，設計上特別以深藍色作為背景，搭配暖橘與紅色調，營造出夜間祭典的溫馨、平安與希望的氛圍，巧妙結合傳統與現代，使整體設計更具吸引力。

▲鷄籠中元祭170周年主視覺亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲視覺設計以「吉」字為中心，象徵基地昌隆之意意。

文化觀光局長江亭玫表示，今年的主視覺設計特別由藍本設計顧問有限公司執行長吳介民親自監製，吳介民的母親是基隆七堵人，父親年輕時在八斗子的台電北火工作，對基隆有著特殊的情感連結，由吳介民執行長親自監製的「鷄籠中元祭170」主視覺，不僅在視覺上讓人耳目一新，也在文化上深植人心，象徵中元祭在基隆的重要地位。希望透過這次的全新設計，讓人一看到主視覺就想到鷄籠中元祭，並將鷄籠中元祭傳給年輕人，一代接一代的傳承下去。

文化觀光局也特別推出「平安發摟米」這款特色文創品，封面採今年主視覺圖騰，以「Follow Me」諧音命名，寓意平安和祝福隨行，希望民眾來基隆帶走一份平安。從8月9日至18日，民眾可以前往位於文化廣場的基隆平安選物所，獲得限量的平安米，讓這份平安祝福伴隨每一位參與者。

▲鷄籠中元祭170周年主視覺亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲文化觀光局特別推出「平安發摟米」。

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