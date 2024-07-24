社團高齡化！桃園扶輪社年逾70社友「只是年輕小老弟」

▲桃園扶輪社多位前社長，為百歲社寶林永泉慶生。（圖／擷取自楊敏盛臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣人口高齡化，連社團也是如此。桃園市前立委、敏盛醫療體系總裁楊敏盛，是資深扶輪人，24日於臉書發文指出，他所屬的桃園扶輪社是3502地區第一社，1961年創立至今已經超過一甲子，目前社友人數超過80位，老中青齊聚一堂和樂融融。

其中有一位大家敬重有加的社寶林永泉，今年已是百歲人瑞。猶記他80歲時，全社在中信飯店為他辦一場慶生會，88歲時，又在大溪蘿莎會館辦米壽大慶。今年百歲原想要大大為他慶祝一番，但他家屬不喜歡太張揚，改在他家辦了一場簡單溫馨的自助餐，給他暖壽。

▲楊敏盛(左)和百歲社寶林永泉。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

當天中午，10多位前社長都準時抵達林宅，百歲人瑞林永泉前社長早已在家恭候，一陣熱烈寒暄後，大家爭著與人瑞合影，好不熱鬧。為了給壽翁賀壽，楊敏盛寫了一幅對聯「身心永健、百齡人瑞、福報泉湧、千年不休」，請裱框行裱好親自送給他，大家看了都很喜歡。我看看這些前社長多已年過70，當場出席的社友總歲數超過1200歲，真是難得一見的場面。

在這1200歲的聚餐中，年逾80的楊敏盛向每一位前社長許下宏願，任何人慶祝90歲生日時，他都會親筆寫一幅賀聯相送，立刻贏得滿場熱烈的掌聲，70好幾的年輕小老弟們，圍著百歲大哥說說笑笑，快快樂樂地享受了一段美好的時光。

楊敏盛說，健康老化，難免聽力、視力都有障礙，但見這一位百齡人瑞行動自如精神飽滿談笑風聲，大家都很欣慰。社齡逾60年的桃園扶輪社，許多社友從年輕加入扶輪社，年逾80的社友，因對扶輪感情深厚，出席定期扶輪聯誼，已成日常精神寄託。