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高齡化擋不住！釜山成南韓首個「滅絕風險」大城　女性人口流失

▲釜山拱門海景咖啡holi lounge、機張傻瓜章魚,釜山海雲台,天空膠囊列車,松亭海水浴場,樂天OUTLETS東釜山店,釜山旅遊,南韓旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲南韓「第二大城」釜山正面臨人口老化與女性人口流失之危機。（圖／記者彭懷玉攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓的生育率一直以來是經濟合作暨發展組織（OECD）會員國之中最低，就連總統尹錫悅都認為低生育率、超高齡化社會將成為未來國家發展上的致命危機，甚至可能導致民族和國家的滅絕。近來一份調查顯示，釜山是全國第一個進入「滅絕風險階段」的大都市。

根據《韓民族新聞》，儘管釜山貴為南韓「全國第二大城」，居住人口僅次於首爾，但卻因人口高齡化等問題，成為全國第一個進入「滅絕風險階段」的廣域市（相當於直轄市）。

韓國雇用情報院研究委員李相浩（音譯）在《地區產業與雇用》夏季刊號「地方（外縣市）滅絕2024：滅絕風險擴散至廣域大都市」之中，發表上述研究結果，內文引用南韓統計廳居民人口通報資料，以今年3月為標準，分析全國人口老化與行政單位滅絕風險的現況。

該份報告書首先以20至39歲女性人口數除以65歲以上老年人口數，假設該行政區劃的數據未滿0.5，則將被劃入「滅絕風險地區」；若是介於0.2至0.5之間，將被判定「進入滅絕風險階段」；至於未滿0.2，則會被視為「滅絕高風險群」。

其中，釜山的滅絕風險指數為0.490，是6個廣域市（釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山）當中第一個被劃入「滅絕風險地區」的廣域市。

因為，釜山65歲的高齡人口占總人口23%，正式進入超高齡社會，預估未來會增長至總人口的3分之2，而20至39歲女性人口則僅占11.3%，預估20至39歲女性的人口在2050年就會減少一半以上，至於釜山的總人口則會減少4分之1。

該份統計評估南韓全國各級行政區，全國平均為0.615。若以「道」計算，除了濟州島（特別自治道，0.590）以外，全羅南道（0.329）、慶尚北道（0.346）、江原道（0.388）、全羅北道（0.394）、慶尚南道（0.444）、忠清南道（0.464）、忠清北道（0.487）皆屬於滅絕風險地區。

若以廣域市、特別市計算，則除了率先邁入「滅絕風險地區」的釜山以外，世宗特別自治市（1.113）、首爾特別市（0.810）在人口評估中相對較為良好。

至於若以市、郡、區等228個行政區去計算，則有130個行政區（57.0%）被歸類為「滅絕風險地區」；57個行政區（25%）則被列為「滅絕高風險地區」。其中，滅絕高風險地區去年原本只侷限在郡的行政單位，但今年起卻擴大至市，包括慶尚北道尚州市、聞慶市、慶尚南道密陽市等。

李相浩分析，上述統計結果顯示城鄉差距愈來愈大，政府所推出的挽救低生育率對策、防堵地方（外縣市，非首爾）人口流失之政策同樣未能取得顯著成效。

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