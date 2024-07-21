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國際扶輪3501地區首位！越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

▲越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

▲越籍新住民阮慶漓(左二)接任中壢六和扶輪社長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際扶輪3501地區2024-25年度中壢六和扶輪社第四屆社長就職典禮，21日於中壢區綠光花園舉行。新任社長阮慶漓是越籍新住民，來台24年、從事人力仲介並參與地方社團服務，也是國際扶輪3501地區首位越籍社長；就職典禮中，越籍、陸籍和印尼、泰籍等各國籍新住民，表演舞蹈祝賀，展現桃園充滿多元文化的特色！

▲越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

▲阮慶漓加入扶輪，回饋故鄉和新鄉。（圖／記者楊淑媛攝）

新社輔導總監陳全雄PPDG ROCK表示，中壢六和扶輪社的新住民社員特別多，為此，2022年起在新住民社員協助下，他們多次前往越南寺廟、醫院進行公益關懷，力行「多元平等包容」的精神！

▲越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

新任社長阮慶漓表示，她從越南故鄉來到台灣已24年，越南是故鄉，台灣是新鄉，感恩初來台灣受到許多人的關懷與支持；尤其是她在台灣加入的第一個協會-越配權益促進會創會長馮玉英姊姊的協助，今天才有能力加入扶輪家庭、並接任扶輪社長，和許多扶輪人一起回饋社會，期結合國際扶輪的力量，將公益關懷的行動到越南故鄉。

▲越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

▲越籍新住民，表演舞蹈祝賀。（圖／記者楊淑媛攝）

阮慶漓說，中壢六和扶輪社有許多特色，這裡有來自越南、印尼、台灣原住民及桃園在地社員。六和社的社齡很年輕，社友充滿創新和活力。除了創社社長江幸純 CP Celin、地區總監周玉庭全力支持社務發展，還擁有3位褓姆陳全雄PDG Rock總監、李權宸PP Lawyer、湯梅君 PP Vivin及社友們的支持與厚愛，期六和扶輪社不斷的進步與成長，社福活動持續在每個地方開花結果。

▲越籍新住民阮慶漓接任中壢六和扶輪社長

▲中壢六和扶輪社第四屆社長就職典禮

桃園市政府婦幼局專員、也是陸籍新住民的牛春茹說，桃園對新住民友善對待，許多來台一、二十年的姐妹，這些年來，於創業或職場表現傑出，包括：國際獅子會藍天獅子會會長徐芬、天使獅子會會長鄭海娜、六都獅子會長譚曼均皆是陸籍新住民，她們投入國際社團，做公益回饋社會。同時也展現多年來，台灣的新住民對於家庭、社會的經濟力貢獻，日漸茁壯中。

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