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促進「新健康社會」　日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

▲日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

▲臺灣日本關係協會科技交流委員會邀請日本健康政策與PHR產業專家參訪林口長庚醫院。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應全球高齡化時代來臨，臺灣日本關係協會科技交流委員會日前於中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳舉辦「台日健康照護產業政策與業界動向」研討會，邀請日本健康照護政策立意及業界趨勢的多位日本專家來台，分享日本領先世界面臨高齡化課題後，發展的「新經濟產業政策」，及活用「個人健康紀錄」以增進國民健康的「新健康社會」作法。

林口長庚醫院27日表示，本次研討會中亦由長庚醫療行政中心潘延健總執行長，就台灣醫療體系電子病歷推動經驗與發展進行分享，其中日本蓬萊會篠原徹副代表及日本PHR（個人健康紀錄）服務事業協會鹿妻洋之顧問等兩位專家對長庚體系資訊發展展現高度興趣，並在主辦單位安排之下，於6月25日上午至林口長庚醫院進行深度交流。

▲日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

▲林口長庚團隊展示遠距醫療相關設備。（圖／林口長庚提供）

當日林口長庚醫院是由陳建宗院長及智慧醫療委員會溫明賢、林昆儒兩位教授率領團隊接待，會中分享林口長庚歷年致力以資訊技術提升醫療品質與醫療服務的努力與成就，包括2014年即為全國第一個榮獲醫策會「智慧醫院」標章的醫療院所、2019年亦為全國第一家通過 HIMSS EMRAM第7級電子病歷國際最高等級認證的醫療院所，後續也在2022年HIMSS DHI數位醫療指標評鑑中榮獲全球第二名暨全台第一名的佳績，並在2024年獲得國際級Healthcare Asia Award評選為「年度智慧醫院」的肯定。

現場並透過影片完整展現林口長庚以醫療資訊系統全面串聯醫療、護理、藥劑、檢驗、影像、品質管理以及經營分析等面向之應用，不僅提升醫療效率也提供更便民的醫療服務；同時也展示林口長庚近年致力發展遠距醫療的實績，應用場域包括桃園市復興區的偏鄉醫療、5G救護車的即時影像傳送、病人居家醫療即時監控，及建置多款與病人雙向互動的APP等，不僅以醫療資訊提升民眾就醫可近性，並促成醫病合作共同提升醫療照護品質。

兩位來訪的日本專家均對林口長庚醫院之高效能資訊系統，及能將科技實際運用於病人照顧，不僅在精簡作業流程上提升醫療效率，並有效提升醫療品質與病人安全，留下深刻印象，現場透過翻譯交流熱絡，認為未來日本有很多可以向林口長庚醫院學習的地方，期許未來台日雙方可以更進一步合作，攜手共創更完善的健康服務，共同為促進兩國的全民健康做出貢獻。

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