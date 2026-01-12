　
國際

水位下降廢車沉河底　驚見「駕駛座躺白骨」！泰男人間蒸發2年

▲▼水位下降廢車沉河底　驚見「駕駛座躺白骨」！泰男人間蒸發2年。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方將車輛打撈上岸後，在駕駛座發現一具白骨。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國北碧府一輛轎車沉沒河底2年無人發現，直到近日運河水位下降，才露出水面。警方12日獲報趕往現場後，在駕駛座發現一具白骨。經確認，死者為2023年就失蹤的61歲修車廠老闆。

根據Khaosod報導，警方12日上午8時30分接獲通報稱，在當地運河底發現一輛灰色豐田Vios轎車。警方會同救援人員趕往現場，發現運河因灌溉局停止放水，水位降至不到1公尺深，車頂才露出水面。

警方調來吊車將車輛打撈上岸，發現車輛前後擋風玻璃都有大面積破裂痕跡，導致河水灌入車內，但車身其他部位並無明顯損傷。而駕駛座上則有一具完整的人類骨骸，研判已在水中浸泡相當長時間。

▲▼水位下降廢車沉河底　驚見「駕駛座躺白骨」！泰男人間蒸發2年。（圖／翻攝自Khaosod）

警方透過車牌查證，確認車主為在當地經營知名修車廠的61歲男子帕塔納薩。接獲通知的家屬趕抵現場後，看見熟悉的車輛當場崩潰痛哭。家屬向警方表示，帕塔納薩自2023年8月13日清晨離家後就失去音訊，儘管全家動員尋找，也聯絡他所有的好友，但完全沒有任何消息，只能向警察通報失蹤，怎知時隔2年才得知死者下落。

根據報導，最早發現車輛的是一名外送員。他表示，12日早上騎車經過運河時，原本想看看有沒有人在釣魚，卻意外瞥見水面下有車頂露出。

警方初步研判，帕塔納薩當時駕車行經運河堤岸道路時，疑似失控衝入河中，因無人目擊且位置隱蔽，導致他受困車內溺斃。

目前警方已將骨骸送往相關單位進行DNA比對，以確認死者身分是否確為帕塔納薩本人，同時也將進一步調查確切死因。

01/11 全台詐欺最新數據

沉車失蹤案件泰國北碧白骨發現東南亞要聞

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

