生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

胃痛別輕忽！她腸子像「望遠鏡」縮進去　罕見腫瘤引發腹內災難

▲平等澄清醫院。（圖／平等澄清醫院提供）

▲王女的小腸套疊得如望遠鏡，卻驚人發現腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見腫瘤。（圖／平等澄清醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一位45歲的王姓女子一個多月以來飽受腹部疼痛與胃痛困擾，經診斷為小腸套疊，套疊得如望遠鏡，卻驚人發現腸套疊的元凶，竟是小腸黏膜下層一顆三公分罕見腫瘤。平等澄清醫院一般外科王志浩醫師表示，腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

據悉，王女長期胃痛、肚子痛，多次到診所求診都未改善，直到近日痛到嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前往平等澄清醫院求醫。

▲平等澄清醫院。（圖／平等澄清醫院提供）

▲腸胃科醫師黃一修提醒，若民眾出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。（圖／平等澄清醫院提供）

平等澄清醫院腸胃科黃一修醫師表示，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉由一般外科醫師王志浩接手，進行緊急微創手術治療。

醫師王志浩施行「腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術」時發現，在距離王女迴盲瓣約150公分處，有一段小腸竟像收納望遠鏡般，套入了另一段遠端腸道中。而這場腹內災難的元凶，是一顆位於小腸黏膜下層、大小約3x3公分的堅硬腫塊。這顆腫塊充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

經檢驗，該腫塊為臨床上罕見的「Vanek腫瘤」（發炎性纖維類息肉），Vanek腫瘤雖屬良性，但因其生長特性常引發嚴重腸套疊，若不及時處理，恐導致腸道缺血壞死或穿孔，危及生命。

腸胃科醫師黃一修提醒，若民眾出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心，應儘速就醫檢查，以免延誤治療。

01/11 全台詐欺最新數據

腸套疊台中平等澄清醫院

