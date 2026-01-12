　
    • 　
>
社會焦點

議員變貪官！陳怡君一審判7年10月　法院「3理由」轟：褻瀆公務

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉以人頭助理詐領公費並收受建商賄賂協助建案通關，法院經7個多月審理後認，陳怡君與張惠霖明知助理補助費旨在提升問政與選民服務，卻罔顧制度原意榨取補助並收賄圖利，嚴重違背職務倫理。士林地院今（12）日判陳怡君7年10月、褫奪公權5年，張惠霖5年10月、褫奪公權4年，455萬餘元全數沒收。

人頭助理詐得384萬手法曝光

判決指出，陳怡君在擔任北市議會第13屆及第14屆議員期間，與張惠霖為使公費助理補助費可供自行運用，明知實際並未聘用洪于涵、賀璽、張家蓉等人擔任助理，仍以其名義製作聘書與遴聘異動表，向議會申報人事資料，讓議會承辦人員誤認聘用屬實，持續撥付薪資與慰勞金。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市議員陳怡君以人頭助理詐384萬還收建商錢過程。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

第13屆期間，2人透過洪于涵、賀璽帳戶詐得298萬4,501元；第14屆期間，則透過張家蓉帳戶再詐得86萬4,067元，合計逾384萬元，已損害市議會對補助經費與主計審計制度的正確性。

法院認定，張惠霖在議會將薪資匯入人頭帳戶後，隨即以現金領出，再存入不知情友人帳戶，並以開立支票方式轉入張家蓉帳戶，藉由多次拆分、轉移，刻意掩飾、隱匿不法所得的去向。

當建商門神收取「顧問費」

另方面，法官認建商胡偉良、高明義為使「品嘉傳承」建案在建照、行道樹遷移、污水審查、道路開挖與臨時用電等行政程序加速辦理，自2023年9月起至2025年2月止，每月以「顧問費」名義，透過賀璽帳戶匯款給張惠霖，金額介於3萬9,207元至3萬9,219元，合計70萬5,894元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

張惠霖再將款項領出，部分再交付給陳怡君，並以議員辦公室名義發函、協調市府單位，作為收賄對價。

合議庭在量刑理由中指出，議員助理補助費制度的目的，在於協助議員提升問政品質與選民服務，但陳怡君身為民意代表、張惠霖身為其主任，明知該款項並非對議員個人的實質補貼，仍為一己私利詐領經費，甚至再收受建商賄賂，已褻瀆公務執行純正，破壞民意代表為民喉舌的清廉形象，並損及社會對政治的信賴

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市議員陳怡君涉貪一審判決刑度曝光。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

士林地院宣判，洪于涵判1年10月、緩刑2年並須繳交5萬元；賀璽判2年、緩刑2年並須繳交8萬元；張家蓉判1年11月、緩刑2年並須繳交5萬元；高明義判6月；胡偉良判1年，均褫奪公權3年。

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

相關新聞

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

曝員警超勤加班費每小時僅182元　藍議員：民進黨高官多替基層想想

行政院去年表示，「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」因經濟成長率等趨緩等影響，軍公教調薪案沒有排入總預算案。而國民黨新北市議員林國春今（12日）貼出一份「新北市政府警察局某派出所114年12月超勤加班費印領清冊」，圖片中多位警員超勤時數都在48小時以上，每小時支領數僅182元，他直言，現在勞工最低時薪每小時196元，難怪沒人願意擔任警察，就算是警察也不願意上深夜勤或假日勤務，民進黨高官們，多替基層想想吧。

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

陳怡君涉貪一審判7年10月　民進黨廉政會2/4開鍘：先祭停權

陳怡君涉貪一審判7年10月　民進黨廉政會2/4開鍘：先祭停權

綠營高雄初選民調今決戰　吳思瑤貼賴瑞隆高中青澀照喊「同學加油」

綠營高雄初選民調今決戰　吳思瑤貼賴瑞隆高中青澀照喊「同學加油」

賴清德玩梗稱AI總統「名字LAI已嵌入AI」　媒體人：這什麼冷笑話

賴清德玩梗稱AI總統「名字LAI已嵌入AI」　媒體人：這什麼冷笑話

民進黨議員陳怡君

