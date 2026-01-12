寧可喊冷！長輩「怕浪費電」不開暖氣　網曝解法：他就會用了

▲家中長輩明明會冷，卻不開暖氣。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

每當天氣變冷，許多人都會出動暖氣，然而，也有一部分人可能擔心電費暴漲，乾脆繼續冷。就有網友發文表示，他明明已經買了暖氣，但家人長輩卻覺得電費會變多，因此不願使用，像是這種情況，他應該怎麼做才好呢？貼文曝光後，引起討論。

已經買暖氣！長輩寧可喊冷也不用

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「家中老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎辦」為標題發文，提到這幾天天氣比較冷，所以家中長輩就頻頻喊冷。但他說，他其實早就已經買暖氣給長輩使用了，長輩卻因為擔心電費變多、浪費電，乾脆繼續冷。原PO接著說，除了暖氣，他也有買暖風扇，但長輩寧願一直喊冷，也不用使用，讓她不知道該怎麼辦？

網友建議改買電熱毯

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「無解，很多人就是這樣」、「老人節省的習慣改不了，沒辦法」、「把遙控器藏起來，你用手機遠端開暖氣，順便幫他設定溫度」、「改買棉被、暖暖包啊」、「貼式暖暖包，上網買一個一元的」、「你出錢」、「幫他們出電費」、「我買、我出電費，給你參考」。

不少網友也建議，「你應該買的是電熱毯，老人就會躲上床了」、「你就說電熱毯比電扇還省電，他就會用了」、「冷天基本配備就鹵素電扇+電熱毯」、「買電熱毯」、「跟暖氣比，電熱毯真的會讓老人覺得比較省電」、「電熱毯很省電」。