大翻車！藍委控國軍「三倍價」買子彈　綠打臉：20年前代工跟自製比

記者杜冠霖／台北報導

藍委馬文君指控，國防部花3倍價格對外採購子彈，國防部長顧立雄今公開澄清，馬所指的6元子彈，是台美2005、2012年合作生產的子彈；但當時台灣只負責彈殼、彈頭及組裝，美國提供發射藥、底火、包材及運輸，單價才能壓低到6元，「台灣完全自製」的單價要16元，當然不能比。民進黨批評，馬文君多次散播不實訊息，拿2005年的代工價格，來跟20年後的自製價格相比，張飛打岳飛，查證都不查證就造謠生事。

國防部以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，去年底開標，馬文君質疑，明明軍備局205兵工廠可以自己做5.56公厘鋼心彈，自製外銷每發僅6元，現在卻要對外高價採購，以每發18.82元、高出近3倍的價格對外採購，「到底為什麼要買？是誰主張要買？又是誰下令要買？」

國防部長顧立雄今受訪時澄清，這批對外採購的子彈，平均單價為15.53元，低於軍備局提供給陸軍的子彈單價16元。馬文君所指的6元子彈，是當初台美在2005年、2012年合作生產的子彈，由美國提供發射藥、底火、包材及運輸，台灣只負責彈殼、彈頭及組裝而已，單價才能壓低到6元，跟「台灣完全自製」的單價16元，當然不能比。

民進黨指出，國民黨立委馬文君多次散播不實訊息，簡單來說，那2005年的代工價格，來跟20年後的自製價格相比，完全就是「張飛打岳飛」，根本不能類比。

民進黨表示，立委可以合理監督國防預算，但不能造謠生事，馬文君連查證都不查證，就對國防預算潑髒水，再加上一再刁難潛艦國造，難道馬文君就是見不得國防越來越好？

