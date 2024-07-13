1萬日圓新鈔「不宜當婚禮禮金」！　原因曝光

▲日本1萬日圓新鈔的肖像人物為澀澤榮一。（圖／翻攝自X）

圖、文／CTWANT

日本在今（2024）年7月3日正式發行3種面額的新紙鈔，分別為1千日圓、5千日圓及1萬日圓，是自2004年以來，時隔20年首度更換新鈔。其中，1萬日圓新鈔，印上了「日本資本主義之父」澀澤榮一肖像，近日卻被日本網友質疑「不適合用來包婚禮禮金」。

根據《PRESIDENT Online》等日媒報導，澀澤榮一出生於1840年（天保11年），家中代代務農，也經營農產品以及藍玉染料等等的買賣。直至1867年，澀澤榮一以幕臣身份隨著使節團前往歐洲訪問，並將資本主義文明帶回日本，先後創立了第一國立銀行，並參與創辦了超過500間企業。後來，澀澤榮一的生平也被改編成大河劇《直衝青天》。

報導指出，日本經營史學家菊地浩之曾透露，澀澤榮一不僅正式娶進2個妻子，還在他與妻子合住的房子裡養小妾，並至少擁有17個孩子。而在日圓新鈔剛發行時，澀澤榮一就因妻妾成群，被認為是沒有資格成為日圓新鈔上的人物。

對此，就有不少日本網友吐槽，直言1萬日圓新鈔不適合用來包成禮金送給新人，但也有一部份人認為，重點是禮金的金額而非鈔票上究竟印著誰的肖像。

延伸閱讀

▸ 持續適用！台灣人「免簽入境泰國」15日上路 停留天數延長至60天

▸ MrBeast再次創造歷史！ 成為第1位訂閱人數突破3億的YouTuber

▸ 太無言！日博物館砸1385萬買「法國名畫」保存25年 疑為贗品已取消展出