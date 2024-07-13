涉靖國神社！日本要求逮捕2中國人　陸外交部：依法審理案件

▲中國網紅「鐵頭」蓄意毀壞靖國神社的石柱。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國網紅「鐵頭」日前在日本靖國神社的一根石柱上用紅漆塗鴉，並脫下褲子撒尿，引起日本民眾不滿。日本警方針對鐵頭和共犯許來玉發出通緝令。中國外交部發言人林劍表示，希望日本依法處理此案。

據《環球時報》報導，先前小紅書上流傳的一段影片顯示，被稱為「鐵頭」的36歲中國籍男性董光明5月31日晚間10時，在靖國神社入口處石柱脫褲撒尿，隨後更在石柱上，以紅色噴漆在「神」、「社」兩個漢字之間寫下「Toilet（廁所）」，一旁25歲的中國籍男性許來玉則負責拍攝。

鐵頭、許來玉事後從東京羽田機場，搭機逃往上海。日本警方經過一個多月的追查後，9日在埼玉縣朝霞市以涉嫌棄物毀損、對禮拜場所不敬等罪名，逮捕29歲的中國籍男性姜卓君，為第3名涉案人員。日本警方指出，姜卓君涉嫌協助購買作案用的紅色噴漆。

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

報導指出，目前日本警視廳已對逃往中國的董光明、許來玉發布逮捕令，並宣布「通緝」該2名惡意毀壞靖國神社的中國籍男性。

外交部新聞發言人林劍12日在例行記者會上，被日本朝日電視台記者詢問，是否會協助日本逮捕2名涉案中國人。他表示，中國駐日本使館已對相關的中國公民進行了領事探視，要求日方依法、公正調查和審理案件，切實保障涉事中國公民的正當權益，「同時，我們也要再次提醒，在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性地表達訴求。」

據悉，董光明解釋，自己是為了向日本政府抗議將福島核電廠含氚元素「核廢水」排海一事，並表示「絕不會自首、絕不後悔」。