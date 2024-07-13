　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「客日工藝交流聯展」　崙坪文化地景園區展出

▲桃園「客日工藝交流聯展」

▲客家局局長范姜泰基進行刨木工藝體驗。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市客家局主辦的「客、日工藝交流聯展」，12日於崙坪文化地景園區揭幕，展期自即日起迄27日。客家局長范姜泰基表示，今年於園區內客家工藝館舉辦聯展，展出的數10件展品，每一件作品都是工藝家的心血結晶，既有對傳統工藝的堅持與傳承，也融入現代創新的理念與技術，不僅是視覺與心靈的饗宴，更是台日工藝文化交流的平台。

▲桃園「客日工藝交流聯展」

▲日方代表－山形縣「秋之野窯」工藝家神保晃子致詞。（圖／客家局提供）

范姜泰基說，客家局近年來與客家基金會合作，已陸續完成桃園客家百工百業之職人技藝調查與出版；其中，客家工藝是最貼近常民生活的文化之一，因此本次客日聯展特別以工藝文化交流的方式來進行規劃，讓民眾從觀賞、探索、實作及分享的過程中，體驗各自的文化工藝之美；將客家族群敬天、惜物的生活態度，與日本簡樸、深奧的美學概念相互呼應。

▲桃園「客日工藝交流聯展」

▲客家局范姜泰基局長(中)見證客籍代表邱俞鳳(左)及日方代表神保晃子(右)互贈工藝品

這次首度來台交流的日方代表－山形縣「秋之野窯」工藝家神保晃子表示，藉由和台灣的工藝家交流，互相交換並思考彼此對工藝的看法，是非常有意義的一件事，也期待透過作品讓大家了解日本的工藝文化。

本次聯展匯聚來自台灣與日本的優秀工藝家有：木藝創作者劉邦漢、陶紙藝創作者邱俞鳳及蓪草職人李妃純，日方山形縣則由產業勞動部官員遠藤真有美及「秋之野窯」神保晃子率團親臨。展出作品不僅呈現各自文化之獨特性，更透過工藝語言相互交流，碰撞出新的想像。

台灣客家工藝作品運用在地媒材，如山林廣泛分佈的蓪草，表現出桃園客庄常民文化；而山形縣則展現充滿日本美學概念的陶藝。民眾於欣賞工藝作品時，能夠感受到來自客、日深厚的文化底蘊與精湛技藝。

ET快訊
「人劍合一」弒母　25歲兒：被附身無法控制自己
快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕！　遭警方逮捕
KID辣妻「中空現身」懷孕四肢超細！網驚：不敢相信
身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病
健保再給付46項達文西手術！年砸2.85億逾8千人受惠
獨／「三寶退散」失靈！工地妹騎車遭擊落　逆轉超傻眼
比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「客日工藝交流聯展」　崙坪文化地景園區展出

桃園有補助！機車駕訓現正夯　中壢監理站：學會再騎才安全

職場溝通表達不NG！　台積電慈善基金會執行長彭冠宇分享職場溝通

台南做工行繕快樂為善　賦予老屋新樣貌

「消防安全知多少，消防職人報你哉」　南消六甲辦理防火宣導

2024全國優質東方美人茶評鑑　桃園青農廖俊融蟬連冠軍特等獎

新竹5歲童玩水「誤飲溪水」腹絞痛　龍潭警鳴笛6分鐘送醫

栽種健康好果　桃園老牌農場火龍果超搶手

瘋傳肯爺8／25降落高雄！高市府認「有來預約場地」：2原因不能借

屏東里港警查緝改裝車　1晚取締8件違規案

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

張育成中職首打席飛球接殺　第4局第2打席遭到三振

反骨孫生被控性騷...反擊「要回應什麼」　「酷炫認不意外」撂重話：不要跟他出去

桃園「客日工藝交流聯展」　崙坪文化地景園區展出

桃園有補助！機車駕訓現正夯　中壢監理站：學會再騎才安全

職場溝通表達不NG！　台積電慈善基金會執行長彭冠宇分享職場溝通

台南做工行繕快樂為善　賦予老屋新樣貌

「消防安全知多少，消防職人報你哉」　南消六甲辦理防火宣導

2024全國優質東方美人茶評鑑　桃園青農廖俊融蟬連冠軍特等獎

新竹5歲童玩水「誤飲溪水」腹絞痛　龍潭警鳴笛6分鐘送醫

栽種健康好果　桃園老牌農場火龍果超搶手

瘋傳肯爺8／25降落高雄！高市府認「有來預約場地」：2原因不能借

屏東里港警查緝改裝車　1晚取締8件違規案

狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：去年已掌握、告知家長狀況

台中國際茶、咖啡、酒暨烘焙展　匯聚356家國內外企業參展

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

喊「人劍合一」弒母砍父遭押！雲林25歲逆子：被附身無法控制自己

康康帶打手踢館 　只會弄香蕉　擔心被打死

前市長鄭文燦涉貪遭收押　張善政：檢方執法蒐證市府尊重

「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

快訊／立委邱議瑩辦公室主任酒駕！　公共危險罪移送地檢署

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

保時捷男欠稅10萬！　鐵腕查封5支iphone手機立馬繳清

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

周湯豪鹿野高台熱氣球初體驗　直呼超驚豔

南科水電氣供應委員會參訪台電輸變電工程處南區施工處

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

捷運幸福站立體停車場今起免費

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

藝群醫美集團贊助2024藝群成大羽球公開賽

拒收未分類垃圾　屏東環保局將開罰

民眾提「撤銷淡北道路2階段環評」敗訴

施彥廷：桃園是台灣最亮麗城市

消防職人報你哉南消六甲辦理防火宣導

5歲童誤飲溪水腹絞痛　警鳴笛6分鐘送醫

曾穿麵粉袋短褲吃過苦　獅子會總監捐60萬助弱勢

更多熱門

相關新聞

東京16天「台人爆吃80碗拉麵」！PTT跪：腎還好嗎

東京16天「台人爆吃80碗拉麵」！PTT跪：腎還好嗎

許多人去日本都會朝聖拉麵店，而一名網友自曝瘋狂事蹟，5月在日本待了16天，每天都在吃拉麵，最高紀錄一天吃7碗，而且湯與麵都會吃光，「本人秉持不浪費，吃不下就不會選擇再去下一間了！」文章引發PTT炸鍋，「太強了...腎臟還好嗎」、「我跪著推文，好狂！拉麵王！」

日本水產出口中國驟減52億元

日本水產出口中國驟減52億元

日圓貶值兩面刃　謝金河：日本喜歡通膨、悖離傳統經濟學理論

日圓貶值兩面刃　謝金河：日本喜歡通膨、悖離傳統經濟學理論

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

外國遊客變肥羊　日店家曝「雙重定價」苦衷

日本聲稱擁獨島主權　再引南韓強烈抗議

日本聲稱擁獨島主權　再引南韓強烈抗議

關鍵字：

客家日本工藝交流崙坪文化地景園區

讀者迴響

熱門新聞

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

快訊／三重「飆速賓士」撞飛警車1警亡　瞬間影片曝光

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

北韓「公開槍決」30多名中學生

賓士逆向飆撞！28歲警殉職獨留妻兒　家中頓失支柱

午後雷雨擴大！專家示警：又大又猛　3地雨最強

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面