桃園「客日工藝交流聯展」　崙坪文化地景園區展出

▲客家局局長范姜泰基進行刨木工藝體驗。（圖／客家局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市客家局主辦的「客、日工藝交流聯展」，12日於崙坪文化地景園區揭幕，展期自即日起迄27日。客家局長范姜泰基表示，今年於園區內客家工藝館舉辦聯展，展出的數10件展品，每一件作品都是工藝家的心血結晶，既有對傳統工藝的堅持與傳承，也融入現代創新的理念與技術，不僅是視覺與心靈的饗宴，更是台日工藝文化交流的平台。

▲日方代表－山形縣「秋之野窯」工藝家神保晃子致詞。（圖／客家局提供）

范姜泰基說，客家局近年來與客家基金會合作，已陸續完成桃園客家百工百業之職人技藝調查與出版；其中，客家工藝是最貼近常民生活的文化之一，因此本次客日聯展特別以工藝文化交流的方式來進行規劃，讓民眾從觀賞、探索、實作及分享的過程中，體驗各自的文化工藝之美；將客家族群敬天、惜物的生活態度，與日本簡樸、深奧的美學概念相互呼應。

▲客家局范姜泰基局長(中)見證客籍代表邱俞鳳(左)及日方代表神保晃子(右)互贈工藝品

這次首度來台交流的日方代表－山形縣「秋之野窯」工藝家神保晃子表示，藉由和台灣的工藝家交流，互相交換並思考彼此對工藝的看法，是非常有意義的一件事，也期待透過作品讓大家了解日本的工藝文化。

本次聯展匯聚來自台灣與日本的優秀工藝家有：木藝創作者劉邦漢、陶紙藝創作者邱俞鳳及蓪草職人李妃純，日方山形縣則由產業勞動部官員遠藤真有美及「秋之野窯」神保晃子率團親臨。展出作品不僅呈現各自文化之獨特性，更透過工藝語言相互交流，碰撞出新的想像。

台灣客家工藝作品運用在地媒材，如山林廣泛分佈的蓪草，表現出桃園客庄常民文化；而山形縣則展現充滿日本美學概念的陶藝。民眾於欣賞工藝作品時，能夠感受到來自客、日深厚的文化底蘊與精湛技藝。