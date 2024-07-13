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日本水產出口中國「驟減52億元」　日商籲北京取消禁令

▲▼日本漁業。（圖／翻攝自微博）

▲日本漁業。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國日本商會發布白皮書指出，去年日本對中國農林水產品和食品出口額年減14.6%，其中水產品驟減261億日圓（約新台幣52.2億元），建議北京當局基於科學依據取消暫停進口措施。

中國日本商會10日發布「中國經濟與日本企業2024年白皮書」，相關訊息於中國日本商會官網釋出。

白皮書指出，日本對中國農林水產品和食品出口額在2022年之前穩定成長、屢創新高；但2023年下降14.6%，達2376億日圓，較2022年減少了406億日圓，其中水產品減少261億日圓，扇貝尤其受到強烈影響，減少213億日圓，占減少總額一半以上。

白皮書提到，對中國出口額下降集中在以水產品為主的少數幾個產品，不等於日本食品整體有下降趨勢。建議北京基於科學依據，取消對日本水產品暫停進口措施，這項禁令始於2023年8月24日福島第一核電廠核處理水排海。

「中國經濟與日本企業白皮書」由中國日本商會製作發行，主旨在於促進與中國政府對話，從2010年起每年製作發行一次，今年發行第15期。

據中國日本商會簡報介紹，今年白皮書向中國日本商會、各地商會共計8312家日資會員企業收集意見，全書共有28章，提出569條建議。

2024年白皮書主軸放在3點建議。第1點為「公平競爭」，希望中國修訂妨礙公平競爭的各項制度，在政府採購、標準制定等方面，公平地對待內外資企業，進一步改革智慧財產權制度。

第2點為「對外開放」，希望進一步地放開製造業、服務業領域外資准入限制，進一步地採用國際標準。

第3點為「提高行政服務的可預見性、透明度和便利性」，簡化行政手續，提高辦理速度，大幅取消審批和認證，希望統一制度的執行和解釋，在制度變更時預留充足的準備時間。

據第一財經12日報導，中國日本商會會長本間哲朗表示，許多日資企業在中國投資20、30年了，認識到中國市場的重要性；中國市場競爭激烈，日本企業可以在這裡磨練、提升能力，對於外資企業來說，中國市場提供提升自身競爭力的機會和平台。

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