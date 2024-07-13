東京16天「台人爆吃80碗拉麵」　連湯都喝光！PTT跪：腎還好嗎

▲原PO狂吃80碗拉麵，鄉民驚呼「根本拿命在拚！」（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

許多人去日本都會朝聖拉麵店，而一名網友自曝瘋狂事蹟，5月在日本待了16天，每天都在吃拉麵，最高紀錄一天吃7碗，而且湯與麵都會吃光，「本人秉持不浪費，吃不下就不會選擇再去下一間了！」文章引發PTT炸鍋，「太強了...腎臟還好嗎」、「我跪著推文，好狂！拉麵王！」

一名網友在PTT超狂自曝，去了東京16天，他天天朝聖拉麵店，其中還曾兩天狂嗑7碗之多，算一算共吃了80大碗，而湯頭原PO最推薦「豚骨、煮干濃湯、煮干濁清湯」，至於回訪最多次的神店為「味噌っ子ふっく」。

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文章曝光後，引來鄉民大暴動，「一天7碗到底要怎麼吃？太猛了」、「我跪著推文，好狂！拉麵王，大大太強了，以後和東京想吃拉麵，先來爬這篇文了」、「一天七碗真的好猛...我連吃兩天就會想停一周了」、「太強了...腎臟還好嗎」、「16天都沒吃到蔬菜的感覺」、「先跪再推，記得安排抽血驗三高」、「根本拿命在拚」。

許多人也好奇反問，「真的猛！我比較懷疑一天7碗要花多少時間」、「原PO的湯應該都沒有喝光吧！多喝水」、「好狂，身材還好嗎」。。

原PO笑回，他在台灣就喜歡吃麵食，去日本有2天吃到7碗，「有一天最後一碗是晚上12點；剩下一天中午是3個小時吃4碗」，還強調湯跟麵都有吃完，「本人秉持不浪費，吃不下就不會選擇再去下一間了」，回台胖了10多公斤。

甚至有住日台人驚呼，「住在日本平均半年才敢吃一碗，你在16天內把我40年份的拉麵吃完」。