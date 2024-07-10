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三重3死命案「母懷孕被資遣」　新北勞工局：若屬實最高罰150萬

▲▼三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重3死命案，父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市三重區9日傍晚發生人倫悲劇，42歲廖姓男子殺害43歲劉姓妻子後，帶著6個月的兒子到陽明山輕生雙亡；據了解，劉女曾是科技公司會計，卻因懷孕而被資遣，如今慘遭丈夫毒手，目前全案仍在釐清中。對此，新北市政府勞工局10日表示，雇主對於受僱者之招募、薪資、資遣及福利等，不得因性別而有差別待遇，否則可處30萬元以上至150萬元以下罰鍰。

據了解，廖男與劉女在南港的不同科技公司任職，廖男擔任業務，劉女則任職會計，劉女卻在2023年底因懷孕而遭資遣，廖男後也因不明原因離職，2人在孩子出生前雙雙失去工作；而廖男與劉女疑似因孩子教養問題頻起口角衝突，2人9日中午再次爆發口角，廖男一氣之下揮刀砍向劉女，劉女身中7刀，廖男行兇後帶著孩子離開家裡，劉母傍晚發現女兒時，劉女已倒臥在血泊之中，送醫後宣告不治。

新北市社會局對此說明，社會局已接獲本案訊息，社工已經在第一時間關心家屬，該案經查案家三人過往無家暴通報、無脆家通報、也非福利人口，後續社工將依案家需求提供悲傷輔導、司法資源、經濟補助及喪葬協助等資源。

社會局呼籲，若生活上遇到挫折和壓力，可運用心理諮商及家庭協談，協助家庭成員調整互動方式，共度難關；而大人也要尊重孩子是獨立的生命個體，勿因任何因素剝奪孩子的生命權。

勞工局說明，依據性別平等工作法第7條至第11條規定對懷孕勞工的權益保障，如勞工遇懷孕而遭減薪、資遣等歧視情事，可蒐集相關證據（例如相關公告拍照或錄音錄影）向工作地的主管機關提出申訴。

勞工局也提醒，雇主對於受僱者之招募、薪資、資遣及福利等，不得因性別而有差別待遇，否則可處30萬元以上至150萬元以下罰鍰。

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三重3死「母懷孕被資遣」　勞工局：若屬實最高罰150萬

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