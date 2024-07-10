獨／兒狠殺妻小又輕生！爺奶趕見最後一面　悲痛到場卻撲空

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市三重昨（9日）發生一起丈夫殺妻兒再尋短的三屍命案，43歲劉女傍晚被母親發現倒臥在住處，身中7刀全身是血，送醫搶救不治；劉女丈夫、42歲廖男案發後抱著6個月大的兒子開車逃往陽明山馬槽橋輕生，父子雙亡。廖男父母接獲噩耗後，昨晚11時35分許趕赴現場看兒子、孫子最後一面卻撲空。

▲廖男父母趕赴現場想看兒子和孫子最後一面卻撲空。（圖／記者陳以昇攝）

警方初步調查，廖男疑似因經濟壓力、以及對兒子的養育問題而與妻子發生口角，9日中午12時許，在妻子餵完奶後，廖男竟持刀朝其猛揮7刀，隨後抱著兒子開車離家，直到傍晚5時許，岳母鄭婦返家，發現女兒劉女陳屍在浴室，嚇得連忙報案，全案因此曝光。

警方調閱監視器後，認定丈夫廖男涉有重嫌，循線追查發現案發後廖男下午1時24分許先獨自開車出門，3分鐘後又返家抱著6個月大男嬰出門，開車前往陽明山馬槽橋，晚間7時許警方發現廖男時，廖男抱著小孩坐在車內，雙雙死亡且已屍僵，現場廖男疑悶死小孩後再輕生。

廖男父母接獲噩耗後，晚間11時35分許趕抵陽明山馬槽橋想見兒子、孫子最後一面，2人全程面色凝重，不發一語，但當時現場已完成勘驗，父子倆遺體移送殯儀館，廖男父母並未見到兒孫，最後在員警協助下離去。

檢方接獲警方報驗，預計今（10日）下午在二殯相驗廖男及兒子遺體；劉女遺體將於今日上午10時30分在馬偕醫院相驗，以釐清確切死因。

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