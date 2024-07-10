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公司倒閉「獨留1超強員工」　0薪水天天上班！全場傻：仇恨值超高

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲公司倒閉1年，會計居然沒領到薪水還照舊上班。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

沒被公司裁員，反而才是最衰之人！一名人妻說起老公最近聚餐的故事，大家是前公司同事，因倒閉遭到資遣，不過有一位女會計被老闆留了下來，要協助處理後續事宜，沒想到至今過了1年都沒領到薪水，會計還天天去辦公室上班，讓原PO傻眼「可以一年不領薪水！這真的太強大了！」

一名女網友在Dcard表示，老公前公司經營不善而倒閉，所有員工都被資遣，就只留下一位會計，而老闆是香港人，長期不在台灣，因此需要這位會計在台灣處理後續的事情。

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最近老公與三位前同事敘舊，回來分享這次聚餐「一個比一個還強」，第一位是平面設計師，離職後仍然待在行業內，而老公現任公司的設計文書工作就交由他負責，對方甚至還接過婚攝的工作。

第二位是擅長經營管理的台大畢業前上司。老公認為他的能力非常強，並對他的頂尖學歷表示佩服。至於他現在去哪就職工作，原PO表示沒有詢問。

最後一位則是「可以一年不領薪水的終極社畜」，也是那位沒被裁員的會計。聽老公轉述，自公司解散後就沒有領過薪水，但她卻仍然堅持在那裡工作，並且公司辦公室還沒有退租，「她就在那邊一個人上班...薪水也拖啊拖，積欠了一年！」

對此，原PO認為會計的堅持和忍耐力實在令人驚訝，「如果是我，兩個月沒領到薪水就會走人了，她可以一年不領薪水...這真的太強大！」

底下網友熱議，「薪水欠一年還敢揪敘舊啊」、「有些人上班是為了，正常作息身體健康，會計表示...無人免費用辦公室冷氣吹到爽那邊找」、「肯定仇恨值超高」、「怎麼突然讓我想到我的公司」。

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