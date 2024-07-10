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「我很快去找你們」胎夢真的生回來　爸媽兒3人同天生日

（圖／翻攝施景中臉書）

▲小孩真的生回來了。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享，一對夫妻的一名兒子意外過世，後來女方懷孕，夢到兒子託夢「我很快就要回去找你們了」，結果小孩真的依約回來了，父親、母親、小孩三人同一天生日。

施景中9日在臉書說，「孕婦的先生通知我，這張我們同事幫忙拍的照片，他獲我允許拿去參加台大兒醫一個攝影比賽，獲得佳作獎，有獎狀和獎金。過去我分享過這個溫馨故事，可惜他參賽只能用20個字以內說明，沒辦法詳述照片背後的故事。如果要簡化，以下兩行字可以說明：輪迴實有，念念不忘必有迴響。」

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施景中寫道，當事人和太太高中就認識，先前生了三名女兒、一名兒子，但兒子卻在一個意外中受傷過世，當時他有感於嬰幼童急救轉診，沒有合適的救護車，就發願有買一台來捐贈社會，即使那是他生意失敗、人生最低谷的時候。

施景中表示，當事人的太太本已結紮，後來又去接通，卻不願去進行更簡單、受孕率相同（或更高一些）的試管嬰兒療程，她說，「我把門再度打開，如果是他，他自己會找得到路回來。如果是做試管，我怎麼會知道是不是他回來了呢？」

施景中指出，在這信念下，這對夫妻不久有喜，當懷孕8個多月大時，前一胎的兒子托夢來說，「我很快就要回去找你們了」，醒來覺得奇怪，會不會是日有所思、夜有所夢？

施景中提到，結果不到一周，孕婦陣痛起來，挑在6月10日這一天，是和夫妻同一天的生日，小孩依約回來了，當時還有太多巧合，篇幅不夠無法盡述。

施景中說，「我第一次碰到他倆時，小孩還未出生，聽到他們的遭遇，深深嘆息。我曾在臉書寫下，『就算冬天再寒冷，春天仍會依約到來』，為他們祝福。看到這照片，春天真的回來了』。」

施景中表示，父親、母親、小孩，三人同一天生日。許多網友感動留言，「一個很深的緣」、「一切就是在冥冥之中」、「真的找到回家的路了」、「真的是之前的兒子回來了，好玄」、「是很好的父母，才回來投胎的」、「有時候胎夢這種事，太多巧合不得不信。」

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