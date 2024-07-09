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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷開門鎖提早上班　綠委引述「藍法學巨頭」：法無禁止就可以嘛！

▲▼黃捷否認找鎖匠打開委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍綠8日為《選罷法》修正案激烈攻防，藍營質疑綠委黃捷破壞門鎖佔領會議室，黃捷回應媒體時，未提到底如何進入會議室，但重申自己沒找鎖匠，也沒有萬用鑰匙，早起上班、合法合規。綠委林俊憲今（9日）表示，國民黨粗糙法學派三巨頭之一的吳宗憲大立委曾說「法無禁止就是可以嘛！」對啊！議事規則哪一條規定不能提早去開門上班？「法無禁止就可以嘛！」這句話送給韓國瑜院長，共勉之。

對於黃捷開門鎖，韓國瑜則回應．此事「真的很嚴重！」現在正在查，開鎖的人是院本部還是外來的人，查完後會跟各黨團報告。

林俊憲酸，黃捷果然是韓院長心裡最深處的陰影，人在國外「被投票」，韓院長「⋯⋯」，但提早去委員會開門上班，韓院長：「此事非常嚴重！要查！」這讓他想起上週三，藍白要成立鏡電視調查小組，居然前一天才臨時通知司法跟交通兩委員會要聯席。

林俊憲表示，依照《立法院各委員會組織法》第13條：「各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議。」

林解釋，正常人的法律解讀，這條意思是主席可以決定是否開聯席會，但程序上還是要提報院會。所以民進黨團當場抗議，認為此會議未報院會，違法無效。不過，粗糙法學派三巨頭之一的吳宗憲大立委有非常獨到的見解。他說，「得」就是「都可以」，所以他認為，主席報不報院會都能自己決定開聯席會。

林俊憲回憶，當場吳宗憲還說了一句話，讓他印象非常深刻：「法無禁止就是可以嘛！」對啊！議事規則哪一條規定不能提早去開門上班？「法無禁止就可以嘛！」

林俊憲指出，類似的案例，這屆國會以來已經發生太多，韓國瑜院長卻毫無反應。結果黃捷只是提早開門，他就突然醒了？「法無禁止就是可以」，這句話送給韓院長，共勉之。

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