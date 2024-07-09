不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

▲國民黨公布監視器畫面，證明黃捷清晨進入委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會8日為審選罷法，藍綠爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委黃捷更為了要佔領主席台，清晨破壞會議室門鎖強行入內。不過，國民黨團今（9日）指出，經他們調查發現，不只8日黃捷開鎖進入會議室，4日內政委員會開會時，綠委王惠美、鍾佳濱、沈發惠等人也試圖破壞會議室的大門，其中，鍾佳濱不知是否了解犯罪避免留下指紋，還戴上手套以工具試圖破壞會議室窗戶，此外，柯建銘、莊瑞雄更在立法院會議室走廊抽菸。

國民黨團表示，立法院內政委員會民進黨團以小偷行徑破壞委員會門鎖強行進入，霸佔主席台阻撓議事正常運作，「黃捷」就是那個破門的賊。4日內政委員會也同樣被民進黨團在議事人員未開門前佔據主席台，經查赫然發現原來民進黨團「都用非法手段」，並於當天6點30分議事人員到場前就搶先進入委員會，將委員會主席台霸佔住，只為「没收討論、没收民主」，民進黨團這種「宵小行徑」，必須受到全民最嚴厲的譴責。

國民黨團調查4日當天綠委的行徑發現，六點左右開始民進黨女立委先試圖拿鑰匙開門，鍾佳濱、沈發惠、蔡易餘多次試圖手抓門把破門，其中鍾佳濱不知是否了解犯罪避免留下指紋，戴上手套以工具試圖破壞會議室窗戶。期間柯建銘、莊瑞雄更違法在立法院會議室走廊抽菸。民進黨以王惠美為首的女立委們於上午6時27分以非法手段打開紅樓202會議室門鎖，進入會議室佔據會議室杯葛當日議事。

國民黨團表示，他們要嚴厲譴責民進黨團，昨天黃捷被抓包清晨4點到立法院當「破門賊」，今天更被查到民進黨全黨立委不分男女，破壞議事規則只為杯葛立法院的會議運作，「没收討論、破壞民主」。現在民進黨黨內當賊已不是個案，而是集體犯案當家鬧事。國民黨團現正依規定申請監視畫面，在第一時間拿到後會公告週知，讓全體國人看清楚民進黨團違法亂紀的真相。更敬告執政的民進黨團，當家鬧事就是最惡劣的示範，不敢討論、只會鬧場的方式，就是徹底的民主退步。