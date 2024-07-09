拜拜還要擔心是否被統戰？　藍挺宮廟團體：政府別扣神明紅帽子

▲國民黨舉行「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（9日）上午召開「宗教交流不容汙衊，和平互訪善信先行」記者會，與會的道教界人士批，民進黨政府把媽祖、關聖帝君、保生大帝等神明都指為統戰工具，侵害宗教人權；國民黨強調，相較媽祖庇護、關公忠義千秋，「賴神」護漁失敗，台獨挑釁失敗，最後高呼「進香交流、祈福平安」，「宗教活動、兩岸和諧」等口號，呼籲政府別再給兩岸宗教交流活動扣帽子。

組發會社會部主任水雲翔表示，日前民進黨中國部召開「中國對台介選與統戰滲透」座談會，會中提出「宮廟染紅」說法，並透過媒體渲染報導，企圖形成「宗教怯步」、「信仰恐懼」的結果。陸委會還說不只是媽祖，包含關聖帝君、保生大帝、神農大帝，統統都是中國對臺灣的統戰工具，根本就是對宗教的迫害。「以後去拜拜，還要搞清楚會不會被統戰？」這完全是侵害人權的政治迫害。

水雲翔強調，媽祖、關聖帝君與保生大帝等都是兩岸共同信仰，撫慰了多少兩岸百姓的心，難道每年的媽祖繞境還需要分國民黨、民進黨嗎？希望透過兩岸共同信仰為聯繫樞紐，增加交流化解兩岸緊張，帶來和平。

道教法師聯合總會理事長吳光輝表示，自己幾乎每年都率眾前往大陸進行宗教交流，包括今年三月與信眾到大陸泉州等地寺廟進香，雙方往來都非常和諧，臺灣的寺廟，如媽祖、關帝爺、保生大帝統統是大陸分香而來，很希望大陸同胞也能到臺灣來繞境，因此執政者應以民間信仰交流為基礎，促成兩岸和平相處。

道教文化團體聯合總會副秘書長林均霖也說，多年持續推動兩岸宗教信仰交流，從未感受到這段時間以來人心惶惶，甚至人神共憤的氣氛，關公、媽祖等神明都被冠上統戰的大帽子，非常可惡也令人痛心；南港玄威堂管理委員會主任委員潘水盛說，期盼政府不要再插手兩岸的宗教交流，應給予宗教界更大的便利，好好的讓民間的信仰能夠充分交流跟發展。

