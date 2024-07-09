近百店恐關門！中山商圈遭檢舉　柳采葳急喊話蔣萬安研擬辦法

▲台北市議員柳采葳 。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市「南西中山商圈」近期成為文青、網美最愛地點，但現在卻傳出上百家店家被檢舉，收到台北市都發局公文稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，若沒在2個月內改善就得關門歇業，使店家籌組自救會搶救。在地的國民黨台北市議員柳采葳喊話，請台北市長蔣萬安研擬出最妥適辦法，別變成「師大商圈翻版」。

根據《台北市土地使用分區管制自治條例》及《台北市土地使用分區附條件允許使用標準》規定，第3、4種住宅區內的餐飲、零售、服飾店必須設在8公尺以上巷道，否則得依照「都市計畫法」開罰，勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

面對「南西中山商圈」上百間店家近期收到台北市都發局通知，違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，限期2個月改善，使店家籌組自救會搶救，並於臉書成立「南西商圈不分手宣言」粉絲專頁。

臉書粉專「聲量看政治」也透露，經側面了解，「是投資客用檢舉方式，有意讓大量中山商圈的店家離開，當店家被迫撤離，房東找不到願意接手的人，自然只能無奈地把房屋賣出做都更。」中山商圈的店家一直都有收到租金詢問、房東是否賣房、是否要整合都更的電話，「似乎有投資客正在動整片赤峰街都更的念頭」。

針對「南西中山商圈」籌組自救會搶救，在地的台北市議員柳采薇喊話，南西跟赤峰商圈是中山非常指標性的景點商圈，也是台北發展最快、活力最蓬勃的商圈，過去市府也全力輔導，蔣萬安競選期間更多次提及重視2商圈發展。

柳采薇指出，以整體發展來說，當然希望商圈發展帶動地方發展，不合時宜的規定就應當放寬，應該在合理的規範下協助商圈發展，讓商圈和社區和諧共存，「請蔣萬安研擬出最妥適辦法，不要讓南西商圈跟赤峰街商圈變成『師大商圈翻版』。」

▼中山商圈不少店家陸續收到北市都發局公文指稱違法，要求2個月限期改善，否則恐關門歇業。（資料圖／記者彭懷玉攝）