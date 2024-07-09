如何進會議室？黃捷跳針回應　反批韓國瑜違中立：介入議事攻防

▲民進黨籍立委黃捷。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠8日為《選罷法》修正案激烈攻防，國民黨團質疑民進黨立委黃捷破壞門鎖佔領會議室，立法院長韓國瑜表示要查。黃捷回應媒體時，避重就輕未提到底如何進入會議室，不是不斷重申她早起上班，合法合規，根本沒找鎖匠，也沒有萬用鑰匙，並批評現在韓國瑜是介入議事攻防，直接違反中立。

韓國瑜8日下午召開朝野協商，研商有關「電業法第49條條文修正草案」案，還有考試院人事同意權案，雖因民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤皆缺席無法開會，但國民黨團書記長洪孟楷提到，黃捷凌晨偷破壞門鎖占會議，韓國瑜則回應．此事「真的很嚴重！」現在正在查，開鎖的人是院本部還是外來的人，查完後會跟各黨團報告。

黃捷說，她早上4點多上班，進到會議室，到底嚴重在哪？「有比你過去打阿扁嚴重？」韓國瑜自己過去暴力行徑，還睡到中午才上班，這才叫劣跡斑斑，她早已經澄清，自己是合法合規進到會議室開會，請別再夢遊，與其對她公報私仇，韓國瑜應該要查的是為何國民黨可綁架議事人員，甚至閉門黑箱會議，國民黨也有人踹斷門閂，破壞公物，這都不應該查？如果查不到是不是該下台？

黃捷強調，她提醒過很多次韓國瑜要當大家的立法院長，他現在介入議事攻防，是直接違反中立，讓國會改革大倒退，「韓國瑜就是民主的罪人」。