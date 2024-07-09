名嘴稱林士傑是賴清德「超大咖樁腳」　綠黨部駁斥：兩人不熟也沒私交

▲台南林士傑遭開槍監視器。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南漁會理事長林士傑8日在家門口遭連開11槍身亡，名嘴董智森聲稱，「林士傑是賴清德在台南的超大咖樁腳」，引起藍營議員瘋狂轉傳。對此，民進黨台南市黨部今（9日）發聲明駁斥，林士傑理事長與誰親近，其實地方人士大家都很清楚，賴清德在台南擔任公職期間，和林士傑並不十分熟識也無私交，相關謠言凸顯造謠者的惡質，盼公共評論者自重。

對於相關謠言，民進黨台南市黨部今反擊，針對有媒體引述名嘴不實造謠，指控台南市區漁會理事長林士傑命案不能光從江湖事的層面來看，因為林是總統賴清德在台南的超大咖樁腳一事，台南人都知道，這種謠言無知且惡質，盼公共評論者自重。

民進黨台南市黨部表示，有一位靠仇恨造謠的人，打著資深媒體的名號，到處散播假消息，然而其「資深」的稱號也只是因為在媒體圈混得久而已，發言倒是一點公信力也沒有，過去用汙衊話語做出極度仇綠的言論，早已暴露其立場。

黨部說，林士傑理事長與誰親近，其實地方人士大家都很清楚，賴清德在台南擔任公職期間，和林士傑並不十分熟識也無私交，更遑論是「大咖樁腳」這種無稽之談，但造謠媒體人偏偏所有謠言都要牽扯到總統賴清德，只會凸顯造謠者的惡質與無知，希望公共評論者能自重，勿以訛傳訛。

黨部主委郭國文表示，目前最重要的就是盡快破案，還給家屬一個公道，外界過度揣測都無助於事，唯有破案釐清真相，才避免輿論對家屬造成二次傷害。

