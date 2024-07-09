傳「政壇大整肅」下個是柯文哲　黃國昌連3喊：對柯清廉有100%信心

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌貪污收賄500萬元，桃檢不服桃園地院裁定500萬元交保提抗告，高院裁定撤銷發回，10日上午再召開聲押庭。面對外界認為是總統賴清德在「政壇大整肅」，媒體人爆下一個將處理民眾黨主席柯文哲，柯9日並未正面回應，黃國昌則3度喊話100％相信柯文哲的清廉。

▲民眾黨立委黃國昌受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲9日早上7時30分到民眾黨立院黨團辦公室與8名立委召開黨團會議，黃國昌因為9時要進行院會總質詢，因此8時50分左右先行離開，並且於一樓接受媒體訪問。

針對名嘴爆料「政壇大整肅」下一個對象是柯文哲？黃國昌表示，「我對於柯文哲主席的清廉，100％有信心、100％有信心。」我希望檢調在偵辦案件時，如果以鄭文燦當作例子，回到7年前爭議，有證據為什麼不偵辦？相對的檢調也不應該成為政治的工具，沒有證據還要陷人入罪，我對柯文哲的清白絕對有信心。」

隨後，柯文哲於9時3分離開黨團辦公室，被問到外傳賴清德下一個整肅目標可能是柯？柯文哲未正面回應，僅說「好啦好啦好啦」。

面對鄭文燦被檢方調查涉貪後，外界傳出是在「政壇大整肅」，媒體人錢怡君6日於政論節目「少康戰情室」中爆料，現在殺到血流成河，賴清德也是鬥雞性格，「我聽到一個說法，下一波就是柯文哲」。

▼民眾黨主席柯文哲於黨團會議後受訪。（圖／記者林敬旻攝）