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黃珊珊酸黃捷恥度沒下限！張啟楷：若有人開柯建銘門　民進黨怎麼說？

▲民眾黨立委黃珊珊出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊、張啟楷、陳昭姿、麥玉珍出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院內政委員會8日審《選罷法》修正案，藍綠委一大早爆發全武行造成議事停擺，民進黨立委黃捷被發現凌晨開鎖闖會議室，使立法院長韓國瑜表態要查。立院民眾黨團副總召黃珊珊9日痛批，黃捷這種素質與恥度已沒下限，民眾黨立委張啟楷也痛批，若未來有人開民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤的門，民進黨會怎麼說？

立院民眾黨團副總召黃珊珊、立委陳昭姿、張啟楷、麥玉珍於9日上午召開「民賊獨夫，民進黨要亂到何時」記者會，黃珊珊表示，本會期開始國會不斷發生亂象，人民非常厭煩，自上週民進黨不斷霸占主席台，甚至限制議事人員人身自由後，昨日黃捷竟拿出不明物體強行開鎖、用力推門，這種立委素質與恥度已經沒有下限。

黃珊珊呼籲，議事攻防有其限度、不當行為適可而止，「隨便撬開人家的門，在學校不可以、在家裡不可以，在立法院，那更不可以。」民進黨不是一直主張「沒有討論，不是民主」嗎？現在立法院卻陷入空轉，上演全武行，簡直是給孩子一個最壞的示範。

▲民眾黨立委黃珊珊出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

針對內政委員會原訂審《選罷法》修法，黃珊珊再重申，民眾黨反對提高罷免門檻，這個主張民眾黨跟民進黨的立場一致，民進黨卻選擇不討論不表決，甚是連韓國瑜8日召集協商都「說不來就不來」，這是執政黨該有的風範嗎？還是民進黨只想繼續當薪水小偷？立法院是講道理的地方，不是整天上演全武行，民眾黨會繼續當立院中唯一清醒的政黨。

黃珊珊透露，民眾黨主席柯文哲曾在本會期開始前對內及對外宣誓「民眾黨絕對不會讓國家停擺」，然而本會期即將休會，卻看到藍綠2黨在《選罷法》爭議中，都只想要維持政黨的利益，相互大打出手，棄重要的民生法案而不顧，民眾黨感到非常遺憾。

陳昭姿指出，她在衛環委員會也曾在討論兒少性剝削法案時，碰過民進黨因為質疑委員會主席身份就杯葛議事，導致她自己的質詢受到影響；立委職責應是質詢官員、盡責點出問題，而非杯葛鬧事。

▲民眾黨立委陳昭姿出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳昭姿認為，法案審議絕對不只是簡單的是非題，更需要深入討論與協商；例如上週五的健保點值協商，是攸關所有台灣人的重要法案，國民黨直接提出提高點數「太過簡化」，但民進黨面對這個惡化十幾年之久的問題竟然沒有提出對案，一昧護航說「這個不能做，那個不能入法」，民進黨根本沒有論述也沒有道理。

陳昭姿分析，只要一進入表決，數人頭民進黨必輸，所以只好以推拖拉、不提案的方式杯葛議事；而民眾黨是負責任的政黨，不是只單純提高健保點值，還提出配套方案，幫健保點值做保障，「如果執政黨明知道自己人數少表決會輸，該做的事就是坐下來好好討論，而不是完全不溝通。」

張啟楷說，民進黨越發無法無天，跨越了立法院與人性兩條紅線；民進黨除了上週軟禁議事人員以外，昨天更傳出民進黨立委帶人去開鎖的行為，他要求立院一定要查清楚，不然以後有人去開柯建銘、吳思瑤的門，「民進黨會怎麼說？」

張啟楷補充道，民進黨自己要當薪水小偷，卻干擾不讓其它立委開會質詢，「你自己當薪水小偷，為什麼要侵犯我們職權？」有多少官員陪著民進黨在議場枯坐，人民對於打詐、電價有很多問題也待解決，立院卻無法開會解決，到底是誰下令民進黨立委癱瘓議事？不是賴清德、就是柯建銘，「你們自己出來對人民清楚交代，不要再綁架立法院！」

▲民眾黨立委張啟楷出席「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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