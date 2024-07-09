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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝鄭文燦案2大疑點　黃國昌籲「徹查到底」：7年前誰壓案、誰洩密？

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦因涉嫌貪污收賄，日前遭檢方聲請羈押，桃園地院6日裁定500萬元交保，限制住居、出境與出海；檢方不服當庭提出抗告，高院8日裁定全案撤銷發回桃園地院，10日上午再召開聲押庭。民眾黨立委黃國昌9日表示，此案一定要追本溯源清查，為什麼7年前檢調早就進行必要蒐證，且事證充足卻沒有辦，到底遇到什麼樣政治阻力？

▲民眾黨立委黃國昌受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌受訪。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨主席柯文哲9日早上7時30分維持慣例，親自到民眾黨立院黨團辦公室與8名立委召開黨團會議，黨團總召黃國昌因為9時要進行院會總質詢，因此8時50分左右先行離開，並且於一樓接受媒體訪問。

針對怎麼看待鄭文燦涉貪案，桃園地院9日再召開羈押庭？黃國昌提及，這件事已不是現在鄭文燦要不要遭羈押這麼簡單而已，一定要追本溯源去清查，為什麼7年前檢調早就進行了必要的蒐證，且事證相當充足，結果竟然沒有辦？

黃國昌說，有監聽的譯文、有看到提款的金流，也有拍到照片，結果整件案子壓了7年，「當初到底是遇到了什麼樣子的政治阻力，沒有辦法繼續辦下去，這才是真的要徹查的事情。」

黃國昌質疑，另外一個更嚴重的事情是，鄭文燦拿了錢，為什麼過了約1年後，急急忙忙把錢退還？是不是檢調要偵辦這件事，已經出現了洩密，讓鄭文燦收到風聲、有高人指點，趕快用借貸名義把錢還回去？

黃國昌強調，如果總統賴清德真的認為肅貪是當前政府重要工作，必須要給大家一個清楚交代，時任法務部長邱太三、時任桃園地檢署的檢查長彭坤業，當初一起陷入司法關說醜聞的這2個人，當年到底發生了什麼事？「誰壓案、誰洩密、誰跟鄭文燦通風報信？一定要徹查到底」。

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