「我不是不會打架」　林楚茵嘆：不想跟藍營一樣把立院當成武道館

▲王鴻薇與林楚茵爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會8日審議《公職人員選罷法修正草案》，藍綠爆發激烈衝突，民進黨立委林楚茵遭國民黨立委王鴻薇掌摑見血，兩人後續皆提告傷害罪。對此，林楚茵今（9日）表示，自己不是不會打架，是不想同流合污。民進黨不想跟國民黨一樣用黑社會暴力方式，把立院當武道館。她強調，國民黨施暴就是為了重演「半分鐘」通過法案，民進黨受傷事小，但台灣民主不能受傷。

林楚茵於臉書表示，謝謝持續關心她的好友們，她知道大家心疼，也氣不懂保護自己！自己不是不會打架，是不想同流合污。立法院不是比武的地方，是討論法律政策的場域，所以民進黨不想跟國民黨一樣用黑社會暴力的方式，把立法院當武道館。

林楚茵批評，昨天國民黨就是蓄意施暴，不只她見血受傷，黃捷、郭昱晴、黃秀芳、林淑芬、吳沛憶、賴惠員、王美惠等民進黨女立委都遭到攻擊。

林楚茵認為，國民黨施暴就是為了掩護，高金素梅軟禁議事人員5小時，還非法竄改內政委員會開會場地，只為了重演「半分鐘」通過法案，沒收人民罷免權，民進黨受傷事小，但台灣民主不能受傷！

最後，林楚茵強調，昨天民進黨成功讓法案守住，沒有被國民黨強渡關山。危機還沒有解除，只要藍白立委是國會多數，毀憲擴權法案就可能被藍白一再提出，但所有民進黨立委都會在第一線把關，絕不退讓！

▼朝野立委衝突。（圖／記者屠惠剛攝）