　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我不是不會打架」　林楚茵嘆：不想跟藍營一樣把立院當成武道館

▲▼王鴻薇 林楚茵 衝突 內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇與林楚茵爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院內政委員會8日審議《公職人員選罷法修正草案》，藍綠爆發激烈衝突，民進黨立委林楚茵遭國民黨立委王鴻薇掌摑見血，兩人後續皆提告傷害罪。對此，林楚茵今（9日）表示，自己不是不會打架，是不想同流合污。民進黨不想跟國民黨一樣用黑社會暴力方式，把立院當武道館。她強調，國民黨施暴就是為了重演「半分鐘」通過法案，民進黨受傷事小，但台灣民主不能受傷。

林楚茵於臉書表示，謝謝持續關心她的好友們，她知道大家心疼，也氣不懂保護自己！自己不是不會打架，是不想同流合污。立法院不是比武的地方，是討論法律政策的場域，所以民進黨不想跟國民黨一樣用黑社會暴力的方式，把立法院當武道館。

林楚茵批評，昨天國民黨就是蓄意施暴，不只她見血受傷，黃捷、郭昱晴、黃秀芳、林淑芬、吳沛憶、賴惠員、王美惠等民進黨女立委都遭到攻擊。

林楚茵認為，國民黨施暴就是為了掩護，高金素梅軟禁議事人員5小時，還非法竄改內政委員會開會場地，只為了重演「半分鐘」通過法案，沒收人民罷免權，民進黨受傷事小，但台灣民主不能受傷！

最後，林楚茵強調，昨天民進黨成功讓法案守住，沒有被國民黨強渡關山。危機還沒有解除，只要藍白立委是國會多數，毀憲擴權法案就可能被藍白一再提出，但所有民進黨立委都會在第一線把關，絕不退讓！

▼朝野立委衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼朝野立委衝突 內政委員會 選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／忍很久！　1億元大樂透壓線領走
小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看
快訊／4縣市大雨特報　雨彈轟到晚上
不是小泡芙！台灣「1零食」日本人驚艷　台人也好評：太會買
快訊／台鋼獵鷹宣布加入PLG
林口15歲少女4天行蹤曝！　至少接觸7男1女
歐弟1.18億賣天母豪宅！　「帳面增值912萬」遭曝：應該沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

拜拜還要擔心是否被統戰？　藍挺宮廟團體：政府別扣神明紅帽子

黃捷開門鎖提早上班　綠委引述「藍法學巨頭」：法無禁止就可以嘛！

羅智強肯定賴清德查鄭文燦　卓榮泰：按事實辦案最重要

軍方首公布ROE「交戰規則攜行卡」　教官兵開戰何時能用武器

抗議關山戰備道毀良田　饒慶鈴偕藍委率百名台東鄉親北上怒吼

名嘴稱林士傑是賴清德「超大咖樁腳」　綠黨部駁斥：兩人不熟也沒私交

谷立言任美國在台協會處長　第3度派駐台灣！盼美台關係更上層樓

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

拜拜還要擔心是否被統戰？　藍挺宮廟團體：政府別扣神明紅帽子

黃捷開門鎖提早上班　綠委引述「藍法學巨頭」：法無禁止就可以嘛！

羅智強肯定賴清德查鄭文燦　卓榮泰：按事實辦案最重要

軍方首公布ROE「交戰規則攜行卡」　教官兵開戰何時能用武器

抗議關山戰備道毀良田　饒慶鈴偕藍委率百名台東鄉親北上怒吼

名嘴稱林士傑是賴清德「超大咖樁腳」　綠黨部駁斥：兩人不熟也沒私交

谷立言任美國在台協會處長　第3度派駐台灣！盼美台關係更上層樓

北市中山商圈恐團滅？　顏若芳籲蔣萬安正視問題

黨團會議談國會亂象　柯文哲特別提醒8立委「保持冷靜」審法案

金門逾4萬戶大停電！7人受困電梯　祖孫卡30mins獲救全身汗

淡水捷運站「老漢推車」！美魔女激戰小18歲男　狂浪情侶身分曝

快訊／台鋼獵鷹轉戰PLG職籃　陳建州：看見永續經營決心

施作工程「中途暫離」返回鐵條全不見　竊賊辯：以為回收物

林業及自然保育署攜手企業造林　響應淨零排放保育山林

八點檔外景熱到爆！《愛的榮耀》犒賞「演員吃西瓜」結果玩瘋了

轉廢為金！花蓮推廚餘轉化有機肥　家戶陽台成開心農場

遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

政治熱門新聞

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

中山商圈要沒了？北市都發局回應了

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

阿兵哥當面問「為戰爭做準備？」　賴清德：大家每滴汗不白流

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

周思齊遭出征！黃國昌嘆「過意不去」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

鄭文燦律師也是廉政委員　邱駿彥證實

更多熱門

相關新聞

中山商圈百店恐關門　她喊話蔣擬辦法

中山商圈百店恐關門　她喊話蔣擬辦法

台北市「南西中山商圈」近期成為文青、網美最愛地點，但近期卻傳出上百家店家被檢舉，收到台北市都發局公文稱違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，若沒在2個月內改善就得關門歇業，使店家籌組自救會搶救。在地的國民黨台北市議員柳采葳喊話，請台北市長蔣萬安研擬出最妥適辦法，別變成「師大商圈翻版」。

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

黃捷批韓國瑜介入議事攻防！　未回應怎進會議室

黃珊珊酸黃捷恥度沒下限　白委酸開柯建銘門

黃珊珊酸黃捷恥度沒下限　白委酸開柯建銘門

鄭文燦被抓、賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

鄭文燦被抓、賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

關鍵字：

林楚茵王鴻薇選罷法國民黨民進黨內政委員會立法院

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面