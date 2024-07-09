　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦涉貪被抓後賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

▲▼王鴻薇「揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨遭槍手狙殺不治，震驚政壇。國民黨立委王鴻薇今（9日）指出，綠營台南要角遭槍殺亡，賴清德總統為何默不吭聲？在桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被抓隔兩天，賴清德本命區就發生槍擊案，是巧合嗎？

王鴻薇續指，繼前兩天政壇爆炸性的事件，鄭文燦涉貪遭到約談聲押，昨天在台南又發生令人震驚的槍擊案，台南市區漁會理事長林士傑竟然在住家門口，遭連開11槍身亡。而賴清德總統面對這兩件事情的態度卻是截然不同，針對鄭文燦涉貪，第一時間就出面回應，而賴清德自己本命區台南的重大槍擊案，卻是一句話都沒說。

王鴻薇提到，被槍殺的林士傑可不是一般人，除了是漁會理事長、市議員林依婷之父，前陣子更是捲入台南市議會議長賄選案，一度遭到羈押。據媒體報導，林士傑縱橫黑白兩道，可以說是台南政商的重量級人物。

王鴻薇強調，在鄭文燦被抓的隔兩天，賴清德的本命區台南就發生這樣的槍擊案，「是巧合嗎？」為何賴清德曾執政的台南不斷發生這種奇怪的案件？包含爐渣案、議長賄選案、光電弊案，還有多位前官員涉貪被抓，這些事情，賴清德都可以撇得一乾二淨嗎？

ET快訊
鄭文燦拚了！　一次找來「3大咖知名律師」
快訊／身分確認了！　比對齒模「就是唐治平媽媽」
快訊／高中免試入學放榜　「錄取率99.38%」創新高
雙槍殺手棄2車毀證　台南警長認縝密：幾乎沒破綻
周潤發「大腿內側冒2顆大肉球」！　網嚇壞：手臂上盡是包
快訊／團購夯品「日本玄米油」污染物超標！　恐有致癌+基因毒性
快訊／八方雲集明漲價！　每顆貴0.4至0.5元
波音737「機體異常」急轉降桃機！　178人班機延誤13小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

近百店恐關門！中山商圈遭檢舉　柳采葳急喊話蔣萬安研擬辦法

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

羅智強質詢肯定賴清德、鄭銘謙辦鄭文燦　「你講的話我都接受啦」

如何進會議室？黃捷跳針回應　反批韓國瑜違中立：介入議事攻防

海軍士官變共諜獲利17萬　國防部：保防反情報作業時發現異常

黃珊珊酸黃捷恥度沒下限！張啟楷：若有人開柯建銘門　民進黨怎麼說？

領照有線電視台涉20億詐騙案　黃國昌轟NCC：還要查多久？

鄭文燦涉貪被抓後賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

近百店恐關門！中山商圈遭檢舉　柳采葳急喊話蔣萬安研擬辦法

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

不只黃捷撬開門！這些綠委4日也破壞會議室　鍾佳濱還戴手套破窗

羅智強質詢肯定賴清德、鄭銘謙辦鄭文燦　「你講的話我都接受啦」

如何進會議室？黃捷跳針回應　反批韓國瑜違中立：介入議事攻防

海軍士官變共諜獲利17萬　國防部：保防反情報作業時發現異常

黃珊珊酸黃捷恥度沒下限！張啟楷：若有人開柯建銘門　民進黨怎麼說？

領照有線電視台涉20億詐騙案　黃國昌轟NCC：還要查多久？

鄭文燦涉貪被抓後賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

金門1周2起走私！千隻烏龜、蜥蜴塞小船艙　475kg香菇擺滿地

高雄狂辦「韓團演唱會」下半年還有　陳其邁：有些被粉絲猜中

白宮證實拜登曾「3度會晤」神經內科醫師　否認治療帕金森氏症

瑞豐夜市附近超隱密深夜咖啡！富士山蛋糕超強　最晚供餐到凌晨2點

跟前任都有拍！男友激戰前「詢問錄影意願」　網搖頭：越想越恐怖

近百店恐關門！中山商圈遭檢舉　柳采葳急喊話蔣萬安研擬辦法

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

陸軍少校晨間運動昏倒離世　參謀長：積極協助家屬赴澎湖了解案情

心臟名醫檢舉美女同事丟工作！振興否認打壓：個人不當行為停聘

高雄夢時代、統一時代百貨「單一特賣」　Timberland用711元帶回家

政治熱門新聞

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

我們的立委！　浮濫報帳要求立院設吸菸室、直播間

陳玉珍私設SPA館扯大愛：一年後要當金門縣長

陸科考船闖我東部海域　國安局曝目的

民進黨廉政會要查　鄭文燦最慘下場曝

扯！　國民黨女戰神「陳玉珍研究室」竟想改成SPA館

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

阿兵哥當面問「為戰爭做準備？」　賴清德：大家每滴汗不白流

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

鄭文燦律師也是廉政委員　邱駿彥證實

周思齊遭出征！黃國昌嘆「過意不去」

黃捷開戰韓國瑜！　大嗆：韓院長請別再夢遊

「熊抱亂親」癱瘓立院！　黃暐瀚不忍了：看過班長靠打人選上的嗎

柯建銘缺席協商又怨被藍白「審判」　韓國瑜嘆：都算我的好不好

更多熱門

相關新聞

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

傳政壇大整肅下個是柯　昌：100％有信心

前桃園市長鄭文燦涉嫌貪污收賄500萬元，桃檢不服桃園地院裁定500萬元交保提抗告，高院裁定撤銷發回，10日上午再召開聲押庭。面對外界認為是總統賴清德在「政壇大整肅」，媒體人爆下一個將處理民眾黨主席柯文哲，柯9日並未正面回應，黃國昌則3度喊話100％相信柯文哲的清廉。

白委稱柯建銘昔頭髮多　韓國瑜：拜託別提這兩字

白委稱柯建銘昔頭髮多　韓國瑜：拜託別提這兩字

曝鄭文燦案2疑點　黃國昌：徹查到底

曝鄭文燦案2疑點　黃國昌：徹查到底

鄭文燦收500萬竟是「借貸」？　凌濤狠酸：大阿哥何時有資金需求

鄭文燦收500萬竟是「借貸」？　凌濤狠酸：大阿哥何時有資金需求

交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭

交保68小時後笑不出來了！鄭文燦再開聲押庭

關鍵字：

國民黨鄭文燦賴清德林士傑王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面