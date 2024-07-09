鄭文燦涉貪被抓後賴清德本命區幹部遭槍殺　王鴻薇：是巧合嗎？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南市議員林依婷的父親、台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨遭槍手狙殺不治，震驚政壇。國民黨立委王鴻薇今（9日）指出，綠營台南要角遭槍殺亡，賴清德總統為何默不吭聲？在桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦被抓隔兩天，賴清德本命區就發生槍擊案，是巧合嗎？

王鴻薇續指，繼前兩天政壇爆炸性的事件，鄭文燦涉貪遭到約談聲押，昨天在台南又發生令人震驚的槍擊案，台南市區漁會理事長林士傑竟然在住家門口，遭連開11槍身亡。而賴清德總統面對這兩件事情的態度卻是截然不同，針對鄭文燦涉貪，第一時間就出面回應，而賴清德自己本命區台南的重大槍擊案，卻是一句話都沒說。

王鴻薇提到，被槍殺的林士傑可不是一般人，除了是漁會理事長、市議員林依婷之父，前陣子更是捲入台南市議會議長賄選案，一度遭到羈押。據媒體報導，林士傑縱橫黑白兩道，可以說是台南政商的重量級人物。

王鴻薇強調，在鄭文燦被抓的隔兩天，賴清德的本命區台南就發生這樣的槍擊案，「是巧合嗎？」為何賴清德曾執政的台南不斷發生這種奇怪的案件？包含爐渣案、議長賄選案、光電弊案，還有多位前官員涉貪被抓，這些事情，賴清德都可以撇得一乾二淨嗎？