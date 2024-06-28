新北東方美人茶市級評鑑　三峽茶農戴文祥勇奪特等獎

▲石碇區農會辦理東方美人茶市級評鑑，今年特等獎由三峽區農友戴文祥奪下。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石碇區農會27日辦理東方美人茶市級評鑑，今年特等獎由三峽區農友戴文祥奪下，首次拿下東方美人茶特等獎的戴文祥，經營戴記茶坊，是家中第四代茶農，茶園經營面積有八公頃，茶產量1年約6,000台斤，除了東方美人茶之外，還產製包種茶、碧螺春、龍井茶以及蜜香紅茶，也曾經拿下蜜香紅茶及碧螺春特等獎。

農業局表示，今年新北市東方美人茶比賽計有147點，由農業部茶及飲料作物改良場長蘇彥碩擔任評審，評比從茶葉的外型，以及茶湯的香味、外觀、水色，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共5等次，評鑑賽事最後由戴文祥拿下特等獎，評審表示今年夏季茶菁著蜒明顯，農友用心採摘，製茶期間天候佳，發酵程度良好，外觀白毫顯露，蜜香鮮明，果香及花香十足，有毫香，茶湯細膩甘甜，韻味持久。

戴文祥表示，在日光萎凋時，為了避免強日光曬傷茶葉，選在下午三點進行日光萎凋，讓茶葉走水順利，之後再用手浪菁一小時，親手感受到茶葉的含水量及柔軟度，而不是用機械以一致力度翻攪。戴文祥開心表示，除了拿下特等獎，也獲得兩項金質獎，報名三點全獲獎，一切辛苦都值得了。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶特色在於茶樹嫩芽經茶小綠葉蟬吸食，俗稱「著蜒」茶採製而成，轉化散發出獨特熟果香與甘甜蜜香，茶湯呈琥珀色、紅潤香醇，為了增加蟲咬的機會，美人茶需要營造與蟲子共生的環境，以利提高茶葉的品質，民眾可以選擇稀有手採且天然的東方美人茶，盛夏品嘗充滿蜜香的新北好茶。

▲戴文祥經營戴記茶坊，是家中第四代茶農，茶園經營面積有八公頃。