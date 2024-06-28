暴雨炸新北　土城永豐路積水嚴重「馬路變黃流」！一片黃畫面曝

記者施怡妏／綜合報導

午後對流旺盛，雷雨狂轟，中央氣象署今（28日）下午14時24分針對北北桃等3縣市發布大雷雨訊息，不少地方也出現積水狀況，有網友貼出新北市土城區的慘況，從高處往下看，馬路變成一條泥黃色的河流，與隔壁的停車場彷彿是兩個世界，影片曝光，網友紛紛驚呼「誇張了」。

▲土城區淹水慘況 。（圖／翻攝自FB爆料公社）



有網友在臉書爆料公社發文，「新北爆大雨，土城永豐路淹水」，從影片中可以看到，整條馬路積水嚴重，柏油路全被黃泥水淹沒，機車與貨車在滾滾黃泥水中緩慢行駛，與一旁的停車場狀況形成強烈對比。拍攝者驚呼「淹水危險欸，雨下那麼大」。

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貼文曝光，不少網友哀號，南部都沒有雨，又熱又悶，「南部下點雨啦！分一點給中南部地區」、「還好停車場比路面高的好處不怕淹水」、「我還以為是泰國咧」、「南部也下一下啊！都下新北還淹水不太好吧」、「南部也來一點雨吧！好熱啊」。

午後對流旺盛，中央氣象署下午2時57分和58分已經針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，以及災防告警，提醒嚴防劇烈降雨和雷擊。此外，氣象署也對10縣市發布豪大雨特報，基隆北海岸、台北市和新北市升級為豪雨。

豪雨特報

影響時間：28日下午至28日晚上

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

大雨：桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區