新北公車延駛基隆百福社區增9站　邱佩琳：8月底前上路

▲新北市轄589路公車延駛百福社區，沿途將增設9處站位。基隆市副市長邱佩琳（前排左2）（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆市百福社區長年以來有往返汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求，但現況僅2條公路客運路線行經，對於當地居民極為不便。基隆市政府考量當地行的需求，由副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，並於今（19日）辦理會勘，確認新北市轄589路公車延駛百福社區，沿途將增設9處站位，有望提升當地大眾運輸服務品質，預計8月底前實施。

基隆市副市長邱佩琳指出，由於在地居民反映當地行的不便，故請新北市政府予以協助，並感謝路線主管機關新北市政府交通局和客運業者新北客運公司大力促成，同意讓新北市轄589路公車（五堵＝南港車站）延駛百福社區，市民可在百福社區搭乘公車一車直達摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便，並請新北市政府能讓這條路線儘速上路。

交通處長王圳宏表示，本次會勘由邱佩琳副市長主持，出席者包含新北市政府交通局林麗珠副局長、新北客運公司黃治淮副總經理、楊秀玉副議長、蔡旺璉前議長、張耿輝議員、曾怡芳議員，以及七堵區公所馮區長與百福里、實踐里、堵南里及堵北里里長，共同討論589路公車路線延駛百福社區後的行駛動線及停靠站位。

王圳宏補充，現況百福社區居民僅能搭乘公路客運1032及1191計2條路線前往汐止，平日8班次、假日2班次，確實對於當地造成不便。新北市轄589路公車路線延駛後，每日將增加8班次服務百福社區，路線主要行經明德三路、百三街及福五街，增設基隆市界（明德三路）、明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站共9處站位，民眾可在堵南里公車站下車後步行至百福車站轉乘臺鐵，屆時歡迎市民朋友多加利用。